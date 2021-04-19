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数据显示：我国宽带接入速率不断提高 资费在全球处偏低水平

2021年04月19日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者毕磊）“下载10GB一部的蓝光超高清电影，只需要1分钟左右。‘秒传’、‘秒下’成为现实，家中多个终端同时在线也全无卡顿。”在互联网时代，稳定流畅、价格低廉实惠的宽带服务，成了人民群众满足日常生活的“必须品”。

近年来，在国家层面的强力推动之下，网络提速降费工作的不断推进，资费水平总体呈不断下降的趋势。数据显示，我国百兆以上速率固定宽带接入用户占比已超过九成，而中国固定宽带资费水平在全球处于偏低水平。

我国从2015年开始开展网络提速降费行动，到2021年已进入第7个年头。从实际效果上看，网络提速降费工作成效也十分明显。记者从发改委了解到，2021年前2个月，固定互联网宽带接入用户总数达4.92亿户，同比增长8.9%，比上年末净增867万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.63亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的94%。100Mbp及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.5亿户，占总用户数的90.4%，占比较上年末提高0.5个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达803万户，比上年末净增163万户。

从地区分布上看，我国东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户分别达到18968万、11217万、11657万和2674万户，占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为89.3%、91.7%、90.8%和91.8%。

专家表示，一些农村和偏远地区的基础电信设施建设也明显加强，为当地的创业和灵活就业创造了条件。尤其在去年疫情期间，基于良好的固网和移动网络，我国居家办公方兴未艾，一些农副产品通过网络订单直达用户，疫情严重地区的居民通过电子商务保障了基本生活需求。

不仅如此，近日，中国信通院发布的《中国宽带资费水平报告（2020年第四季度）》显示，2020年第四季度，中国固定宽带每月户均支出为36.3元(人民币，下同)，同比微增1.9%。2020年第四季度，按购买力平价指数价格水平从低到高排名，中国光纤宽带门槛价格、平均价格和中位数价格排名分别位于第2位、第18位和第9位，在全部71个国家和地区中排名前列。综合光纤、铜缆等各类型宽带考量，中国固定宽带门槛价格、平均价格和中位数价格分别位于第5位、第16位和第11位，在全球85个国家和地区中处于较低水平。

“今年，我国明确要求加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。”专家指出，高品质网络是数字经济的核心，连续多年的网络基础设施投入与建设，使各类线上服务快速普及，提升了大众生活品质，降低了企业运行成本，促进了政府公共服务，加速了我国新能动成长，推动了经济高质量发展。

(责编：刘佳、章斐然)

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