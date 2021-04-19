4月18日上午，君智战略咨询在北京举办了“战略咨询的中国蝶变暨君智荣获‘全国企业管理现代化创新成果’发布会”，会上，中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任以及工业和信息化部消费品工业司司长高延敏先后发表致辞，君智战略咨询创始人、董事长谢伟山随后进行了主旨演讲，飞算科技董事长兼CEO唐侠还与谢伟山就《中国战略咨询如何数智化转型》进行了圆桌讨论。

战略咨询的中国蝶变暨君智荣获“全国企业管理现代化创新成果”发布会现场。受访者供图

2020年底，第二十七届全国企业管理现代化创新成果揭晓，由君智战略咨询申报的《管理咨询企业与客户共创价值的战略咨询服务管理》在557项申报成果中脱颖而出，与中国电信、中国东方航空、中国航天科技集团、中国核工业集团等企业的成果一同获评二等成果。此项成果由中国企业联合会与工业和信息化部共同组织审定，是我国企业管理创新领域的国家级成果，标志着君智战略咨询在我国企业管理咨询领域尤其是战略咨询领域已经走在行业前列。

中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任在致辞中表示，“君智围绕战略咨询积极开拓创新，形成了战略咨询特色突出的君智模式，在助力中国品牌崛起的同时，也为推动中国咨询和中国智慧走向世界做出了不懈努力”。

工业和信息化部消费品工业司司长高延敏在大会上表示，“畅通国内大循环、促进国内国际双循环正在成为未来发展的新格局，企业需要不断进行管理创新以应对复杂的国际环境，期待以君智为代表的咨询企业勇于创新，助力更多的中国企业迈入高质量发展阶段”。

君智战略咨询创始人、董事长谢伟山在大会上发表了主题演讲。谢伟山表示，随着国内外经济形势的变化，中国作为制造大国已经进入由大到强的时代，与之相应，中国战略咨询行业也需要进行蝶变，只有这样才能够在新形势下助力中国品牌腾飞。

作为诞生于中国本土的战略咨询机构，君智战略咨询的成长也伴随着中国品牌的崛起。具体来说，在商业理论方面，君智将东方智慧和西方管理理论有机结合，实现了中国战略咨询的理论蝶变；在服务模式方面，君智以事业共创、深度参与客户战略落地的模式取代传统的提交一纸报告的模式，实现了服务模式的蝶变；在客户成果方面，君智在过去5年成功助力包含飞鹤乳业、波司登、雅迪控股、良品铺子、竹叶青峨眉高山绿茶等行业龙头在内的数十家企业实现增长，并协助其中5家企业营收突破百亿，达到了中国战略咨询的客户成果蝶变。

君智战略咨询创始人、董事长谢伟山发表主题演讲。受访者供图

在拥抱数字化浪潮的今天，企业作为产业主体，只有更好地提升数字化转型效率和效果，才能在变化中更好地抓住机会。2021年，君智战略咨询率先启动“君智数智化转型”，以智能化、大数据、云计算等科技手段更加精准赋能客户，提升客户价值。

基于此，君智战略咨询选择了已有多年合作关系的飞算科技作为数智化转型伙伴。在发布会上，飞算科技董事长兼CEO唐侠表示，“通过数智化，君智团队有望从大量的基础性工作中解放出来，去专注于更有创造性的专业工作。此外，对君智所服务的企业来说，数智化带来的决策实时化和运营精准化将大大提高企业的竞争力。总之，数智化转型后的君智将在战略咨询服务方式上获得变革性跃升，从而助力更多的中国企业精准把握商机、赢得竞争。”

谢伟山则在大会上表示，在进行数智化转型后，君智战略咨询将在人才培养、专业知识等方面获得更大能力提升，从而为客户进行科技赋能提供更有力地支持。

(责编：刘佳、吕骞)