原标题：千家媒体走进恒驰上海基地

九款“恒驰”汽车闪耀上海车展之际，恒大汽车上海基地的一系列黑科技，也成为了业界关注的焦点。

4月19日，千家媒体走进位于国家战略长三角一体化G60科创走廊策源地——上海松江的恒大汽车上海基地，与世界先进的智能制造近距离接触。现场所见，近千台智能机器人有序协同、无缝对接，从快速的换模、冲压，到精准的电焊、铆接、胶合，再到无死角自动喷涂等，全流程绝大部分工序均由机器人独立完成，科技感爆棚。

据了解，恒大汽车上海基地以工业4.0标准打造，按照数字化、智能化、生态化、高效化的要求智能制造。其中，冲压车间采用德国斯特曼全自动高速冲压线，并由日本发那科机器人组成自动装箱系统，实现生产、装箱和运输全自动化；车身车间采用德国库卡设备和技术，自动化率达100%，打造世界先进的高端智能“黑灯工厂”；涂装车间采用德国杜尔生产线，前处理电泳翻转式输送，干式漆雾分离，涂胶、喷涂100%自动化，全流程智能环保。

按计划，恒驰今年四季度将启动试生产，明年大量交付。为此，上海基地正全力冲刺，目前暂时使用NEVS93的部件开展试生产前的练兵，未来将进行恒驰系列车型的相关生产工作。

分析认为，先进的智能制造不仅能在确保产品品质的同时提高生产率、合格率，还能通过规模化生产能明显降低管理、销售费用等生产成本，全方位推动恒驰竞争力的大幅提升。

(责编：刘佳、吕骞)