我国首个火星车名称将于2021年中国航天日公布
新华社北京4月19日电（记者胡喆、陈席元）我国首个火星车名称公布，月球样品首次离京展出……19日，国家航天局举行新闻发布会，介绍2021年中国航天日诸多看点。
国家航天局系统工程司副司长吕波介绍，本届中国航天日的主题是“扬帆起航 逐梦九天”，由工业和信息化部、国家航天局、江苏省人民政府共同主办，南京航空航天大学承办，南京理工大学协办。
今年中国航天日主场活动将由开幕式、国际月球科研站宣介会、第四届中国航天大会等20余场系列活动组成。其中4月24日将举办开幕式，国家航天局将发布我国首个火星车名称，公布2021年“中国航天公益形象大使”。
“据不完全统计，国家各有关部委、各地方、航天企事业单位以及有关高校、社团，将举办科学讲堂、航天展览等约300项活动。一批航天展馆、航天设施、实验室、车间等也将集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进大中小学校园，为青少年做科普宣讲。”吕波说。
4月27日至5月5日，中国航天科普宣传周暨“航天放飞中国梦”科普活动将在南京举行，一批重大航天工程航天器模型、实物展品将与公众见面，特别是月球样品实物、嫦娥五号返回舱、降落伞等实物将首次在京外展出。其中，4月27日至30日为学生团体预约参观，5月1日至5日社会公众可预约参观。
南京理工大学副校长廖文和表示，该校将举办航天科技成就展，围绕在轨服务、先进探测、先进动力、先进制造、前沿基础研究、航天科普教育等6大板块，重点展示30余项重大科技成果。
“我校充分发挥航空航天特色优势，精心打造航天专家思政公开课、航天成就展、航天电影展播、‘礼赞航天’系列报告会、‘航天嘉年华’等一批精品校园文化活动。”南京航空航天大学党委副书记陶勇说。
2016年，我国将新中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射的4月24日设立为中国航天日，迄今已先后在北京、西安、哈尔滨、长沙、福州连续举办了五届主场活动。
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