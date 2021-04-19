人民网北京4月19日电 （赵超）工业和信息化部副部长刘烈宏19日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络。

刘烈宏介绍，目前，我国光纤宽带用户占比从2015年底的56%提升至现在的94%，千兆光网覆盖家庭超过了1.2亿户，4G基站规模占到了全球总量的一半以上，开通5G基站79.2万个，5G手机终端连接数达2.6亿。行政村通光纤和4G的比例均超过了99%，城乡“数字鸿沟”明显缩小。目前，我国固定宽带和移动网络端到端用户体验速度分别达到51.2Mbps和33.8Mbps，较五年前增长了约7倍。根据国际测速机构数据，我国固定宽带速率在全球176个国家和地区中排名第18位，移动网络速率在全球139个国家和地区中排名第4位。

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