人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

工信部：我国建成全球规模最大的信息通信网络 

2021年04月19日18:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月19日电 （赵超）工业和信息化部副部长刘烈宏19日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络。

刘烈宏介绍，目前，我国光纤宽带用户占比从2015年底的56%提升至现在的94%，千兆光网覆盖家庭超过了1.2亿户，4G基站规模占到了全球总量的一半以上，开通5G基站79.2万个，5G手机终端连接数达2.6亿。行政村通光纤和4G的比例均超过了99%，城乡“数字鸿沟”明显缩小。目前，我国固定宽带和移动网络端到端用户体验速度分别达到51.2Mbps和33.8Mbps，较五年前增长了约7倍。根据国际测速机构数据，我国固定宽带速率在全球176个国家和地区中排名第18位，移动网络速率在全球139个国家和地区中排名第4位。

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国建成全球规模最大的信息通信网络
　　人民网北京4月19日电 （赵超）工业和信息化部副部长刘烈宏19日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络。 刘烈宏介绍，目前，我国光纤宽带用户占比从2015年底的56%提升至现在的94%，千兆光网覆盖家庭超过了1.2亿户，4G基站规模占到了全球总量的一半以上，开通5G基站79.2万个，5G手机终端连接数达2.6亿。…
国家发改委：支持易地扶贫搬迁群众自主创业
　　人民网北京4月19日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，国家发改委、国家乡村振兴局会同20个有关部门和单位16日在京组织召开易地扶贫搬迁后续扶持工作动员部署电视电话会暨部际沟通协调机制第一次会议。 会议要求，各有关地方和部门要充分利用东西部协作等机制，积极开展外出就业精准对接，拓宽就地就近就业渠道，支持搬迁群众自主创业，加强劳动力技能培训。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部