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工信部：提速降费惠及用户超10亿人次 累计让利超7000亿元

2021年04月19日18:43 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （赵超）4月19日，国新办举行网络提速降费国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长刘烈宏在会上表示，推进网络提速降费，既是满足人民群众美好生活需要的重要举措，也是加快产业数字化进程的关键支撑，对促进信息消费、数字经济发展和新动能壮大具有重要意义。

刘烈宏介绍，“提速降费”实施以来，基础电信企业推出多种优惠资费方案，取消了手机国内长途漫游费、流量“漫游”费，推出了“流量当月不清零”“提速不提价”等举措。五年来，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过了95%，企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过了70%，各项降费举措年均惠及用户逾10亿人次，累计让利超过7000亿元。其中，2020年下半年以来，随着5G建设发展进程加快，移动网络单位流量平均资费又下降了10%以上。据全球移动通信协会（GSMA）监测，我国移动通信用户月均支出（ARPU）是5.94美元，低于全球11.36美元的平均水平。

刘烈宏表示，我国面向特殊群体推出了系列特色通讯服务，为建档立卡贫困户提供了5折以上优惠。下一步，将引导企业重点关注特殊群体，制定符合需求的产品和政策，满足市场多层次、多样化需求。

(责编：赵超、章斐然)

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