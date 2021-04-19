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工信部：严查“强推5G套餐”“新老用户不同权”等行为

2021年04月19日18:52 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （赵超）今天，国新办举行网络提速降费国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长刘烈宏在会上介绍，推进网络提速降费，既是满足人民群众美好生活需要的重要举措，也是加快产业数字化进程的关键支撑，对促进信息消费、数字经济发展和新动能壮大具有重要意义。

“价格便宜了，不用到处找Wi-Fi了”是广大用户最直观的感受。刘烈宏表示，网络提速降费促进了各类互联网应用的快速普及，激发了信息消费的潜力，带动了信息通信全产业链蓬勃发展。移动用户月均流量（DOU）从2015年初的205MB提升至现在的10.85GB，提升了40多倍。华为、OPPO、VIVO等通信产品生产企业走向全球，腾讯、字节跳动等成长为世界级的互联网企业。

刘烈宏表示，2021年，工信部将推动工作重心从网络“覆盖普及”向“提速提质”转变，从“普惠降费”向“精准降费”转变。一是推进“双千兆”网络协同发展。开展更大范围的千兆光网升级和入户改造，有序推动5G网络按需建设和深度覆盖，深化电信基础设施的共建共享，加快形成“双千兆”互补互促的发展格局，更好地赋能千行百业。

二是继续实施精准降费。面向中小企业用户，宽带和专线平均资费再降低10%；推动基础电信企业面向农村脱贫户，继续给予5折基础通信服务资费折扣；面向老年人、残疾人等特殊群体，推出低于公众市场资费的具体优惠政策。

三是提升网络和服务质量。规范网络资费营销行为，严查“强推5G套餐”“新老用户不同权”“套餐夸大宣传”等行为。组织基础电信企业强化5G和4G的协同发展，提升网络资源使用效率，保障城市热点区域、覆盖薄弱地区用户对不同制式网络的覆盖需求。

(责编：赵超、章斐然)

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