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工信部：三方面发力 拓展5G应用场景

2021年04月19日18:57 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （赵超）今天，国新办举行网络提速降费国务院政策例行吹风会。工业和信息化部信息通信发展司负责人刘郁林在会上介绍，5G商用一年多来，运营企业努力克服新冠肺炎疫情的影响，加快推进5G网络建设，已经初步建成了全球最大规模的5G移动网络。截止到2021年2月底，累计建成5G基站79.2万个，独立组网模式的5G网络已覆盖所有地级市，5G终端连接数已达2.6亿，为5G应用推广打下坚实基础。

刘郁林表示，5G应用不断推进，将极大的改变我们的生产生活。一是在个人消费领域，5G将不断丰富个人体验。二是在垂直行业领域，随着5G应用的逐步渗透，5G将显著提升传统行业的生产效率。在能源、矿山、港口等领域，5G将助力实现工程作业的无人化和少人化，有力推动企业降本增效。三是在民生领域，5G在健康医疗、城市治理等场景中的应用，如“上车即入院”的救护车、“管家式”的社区安防系统等，将进一步增强社会治理能力，提升民生服务水平。

刘郁林同时强调，5G应用仍处于初级阶段，还需要持续深入探索，为5G应用发展留出耐心和空间。下一步，要充分发挥市场主体作用，汇聚运营商、设备厂商、解决方案服务提供商、互联网企业、垂直行业应用方等产业各界力量，形成“团体赛”模式，共同推进5G应用创新。工信部也将进一步加大工作力度，强化政策引导，优化创新环境，推动5G与经济社会各领域的深度融合，培育形成我国经济高质量发展的新动能。

(责编：赵超、章斐然)

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