人民网北京4月19日电 （赵超）今日，国新办举行网络提速降费国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长刘烈宏介绍了工信部在我国农村信息基础网络方面进行的重点工作。据悉，全国行政村通光纤、通4G比例都超过99%，已通光纤试点村平均下载速率超过100Mb/s，基本实现农村城市“同网同速”，城乡“数字鸿沟”显著缩小。

据刘烈宏介绍，在“十三五”初期，我国尚有5万个行政村未通宽带，其中包括大量建档立卡贫困村，还有15万个行政村宽带接入能力不足4Mb/s，城乡存在较大“数字鸿沟”。这些行政村大多位置偏远，建设成本比较高，建设难度比较大，用户分散且消费能力较低，市场机制失灵，是一个个难啃的“硬骨头”，亟需创新工作机制，加快补齐农村网络基础设施短板。

按照部署，工信部联合财政部深入研究，结合我国实际，提出了电信普遍服务补偿机制。自2015年起，连续六年组织实施电信普遍服务试点，先后支持了13万个行政村光纤网络建设和5万个农村4G基站建设，其中三分之一任务部署在贫困地区。在地方各级政府及相关部门鼎力支持下，经过各地通信管理局和基础电信企业共同努力，推动全国行政村通光纤、通4G比例都超过99%，经测试，已通光纤试点村平均下载速率超过100Mb/s，基本实现农村城市“同网同速”，城乡“数字鸿沟”显著缩小。

刘烈宏表示，网络通达之后，农村地区能够和城市一样，第一时间获取新信息、新技术，共享数字红利。电子商务和直播带货在农村蓬勃发展起来，农产品销售渠道也拓宽了。借助远程医疗系统，基层医疗机构服务能力得到了有效提升。全国所有中小学校均已接通宽带，通过一根网线、一块屏幕，农村学生可以共享优质教育资源，偏远学校能够开齐各种课程。

刘烈宏说，下一步，工信部将着眼巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，今年再部署第7批电信普遍服务的建设任务，预计在农村及偏远地区支持1万个4G基站建设，推动宽带网络逐步向农村人口聚居区、生产作业区、交通要道沿线等重点区域延伸，今年底，未通宽带行政村将实现动态清零，让广大农村群众能够与城里人一道共享互联网发展成果。

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