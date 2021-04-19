火星车命名、月球样品离京展出……中国航天日来了！
新华社北京4月19日电 题：火星车命名、月球样品离京展出……中国航天日来了！
新华社记者：胡喆、陈席元
飞天揽月、遨游太空，自2016年将4月24日设立为中国航天日以来，中国航天日已成为社会公众每年一次与航天近距离接触、互动交流的嘉年华，成为公众和世界了解中国航天的一个窗口。
4月19日，国家航天局详细公布并介绍了今年中国航天日的看点和安排，其中我国首个火星车名称、月球样品首次离京展出等看点令人期待。
据国家航天局有关负责人介绍，国家各有关部委、各地方、航天企事业单位以及有关高校、社团，围绕“扬帆起航 逐梦九天”主题，将举办科学讲堂、航天展览等约300项活动。
一大批航天展馆、航天设施、实验室、车间等也将集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进大中小学校园，为青少年进行科普宣讲。
今年中国航天日主场活动将由开幕式、国际月球科研站宣介会、第四届中国航天大会、“中国航天公益形象大使”公益活动等20余场系列活动组成。
看点一：国家航天局将发布我国首个火星车名称
我国首次火星探测任务目标是通过一次发射，实现火星环绕、着陆和巡视探测，拉开我国行星探测的序幕。
我国首辆火星车全球征名活动已完成初次评审，遴选出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、风火轮、追梦、天行、星火共10个名称作为命名范围，并于2021年1月20日至2月28日开展了网络投票。目前祝融、弘毅、赤兔等命名排名较为靠前。
你最期待中国首辆火星车叫什么名字？4月24日上午，答案将揭晓。
看点二：月球样品首次离京展出
据悉，航天日期间，将于4月27日至5月5日在南京市举办中国航天科普宣传周暨“航天放飞中国梦”科普活动。科普区域将展出重大航天工程航天器模型、实物展品，特别是月球样品实物及嫦娥五号返回舱、降落伞等实物首次在京外展出。其中，4月27日至30日为学生团体预约参观，5月1日至5日社会公众可预约参观。
这一次，南京和周边地区的朋友们不用专门跑到北京，在家门口也可以近距离感受月壤的独特魅力。
看点三：航天日海报设计出自大三学生
为使大家更加了解航天，每年航天日我们都面向全国公众，组织开展海报征集活动，取得了良好的科普效果和社会影响。
经过评审，由来自兰州大学艺术学院的王淑君同学设计的海报被选定为2021年“中国航天日”宣传海报，该作品紧扣“扬帆起航 逐梦九天”的主题，色彩和谐，富有想象力。画面中，在南京紫金山天文台的衬托下，一位父亲带着女儿遥望星空，讲述着嫦娥五号、天问一号和中国空间站的壮举，勾勒出一幅温馨而美好的画面，寓意着不断发展的事业，不懈追求的航天梦。宣传海报可从“中国的航天”微信公众号、国家航天局网站下载。
了解完以后，你心动了吗？快来参加中国航天日，与星空有约，逐梦九天！
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