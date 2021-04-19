2020年5G直接带动经济总产出超8000亿元
2021年04月19日21:15 | 来源：新华社
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新华社海南博鳌4月19日电（记者张丽芸 夏天）“中国信通院的调查结果显示，5G在2020年直接带动经济总产出超过了8000亿元。”19日下午，博鳌亚洲论坛2021年年会“5G的未来”分论坛主持人分享的一组数据引发与会代表热议。
中国移动通信集团有限公司董事长杨杰表示，在这8000亿元中，一半属于5G的手机终端，还有2000亿元左右是网络建设投资，另外不到2000亿元来自5G的信息服务。
中兴通讯董事长李自学说，5G可以赋能千行百业，智能制造、运维监测远程化等将会成为大量应用5G的场景。“5G打开了两条赛道，一条是面向消费者，另一条则是面向千行百业，国内港口、矿山、医疗、制造等行业都已经开始积极推广5G应用。”华为副董事长、轮值董事长胡厚崑说。
根据中国信息通信研究院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》，2020年5G直接带动经济总产出8109亿元，直接带动经济增加值1897亿元，间接带动总产出约2.1万亿元，间接带动经济增加值约7606亿元。
(责编：郝江震、白宇)
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