日前，二手电子流通平台万物新生（爱回收）完成了2亿美元融资。有媒体报道称，已成立10年的爱回收寻求在IPO时获得40亿美元至50亿美元的估值。

从2020年Q2起，万物新生集团连续实现季度盈利。目前，在二手3Ｃ垂直品类中，无论是C2B回收业务、还是B2B平台业务和B2C零售业务，万物新生集团都保持行业第一。

万物新生(爱回收)团队成立于2009年，初创品牌爱回收于2011年5月上线。据了解，万物新生集团是国内最大的二手3C电子产品交易平台，旗下四大业务线，涵盖电子产品回收及环保处置平台“爱回收”，全球二手3C产品线上交易平台“拍机堂”，二手产品销售平台“拍拍”以及海外业务AHS DEVICE。 万物新生集团业务覆盖全国及中国香港、印度、美国以及巴西等世界主流二手数码自由贸易市场，是京东集团战略合作伙伴，苹果、小米、华为、大疆、OPPO、vivo等知名企业的深度合作伙伴。

(责编：赵超、吕骞)