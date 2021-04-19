二手电商爱回收完成2亿美元融资 Q2起实现连续季度盈利
2021年04月19日14:05 | 来源：人民网
小字号
日前，二手电子流通平台万物新生（爱回收）完成了2亿美元融资。有媒体报道称，已成立10年的爱回收寻求在IPO时获得40亿美元至50亿美元的估值。
从2020年Q2起，万物新生集团连续实现季度盈利。目前，在二手3Ｃ垂直品类中，无论是C2B回收业务、还是B2B平台业务和B2C零售业务，万物新生集团都保持行业第一。
万物新生(爱回收)团队成立于2009年，初创品牌爱回收于2011年5月上线。据了解，万物新生集团是国内最大的二手3C电子产品交易平台，旗下四大业务线，涵盖电子产品回收及环保处置平台“爱回收”，全球二手3C产品线上交易平台“拍机堂”，二手产品销售平台“拍拍”以及海外业务AHS DEVICE。 万物新生集团业务覆盖全国及中国香港、印度、美国以及巴西等世界主流二手数码自由贸易市场，是京东集团战略合作伙伴，苹果、小米、华为、大疆、OPPO、vivo等知名企业的深度合作伙伴。
(责编：赵超、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国气象局：到2025年气象科研人员数量较2020年翻倍
- 人民网北京4月20日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从中国气象局获悉，日前发布的《中国气象局加强气象科技创新工作方案》（以下简称《工作方案》）明确，到2025年科技研发人员数量要比2020年翻一番，科技创新体系整体效能进一步提高，科研生态更加优化，在数值模式、综合观测、预报预测等重要领域的关键核心技术要基本实现自主可控。 《工作方案》指出，要强化科技创新在我国气象现代化建设全局中的核心地位，加快气象科技自立自强，为气象强国建设提供战略支撑。…
相关新闻
- 评论
- 关注