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航天增材推出最新金属增材制造装备

2021年04月19日10:00 | 来源：人民网
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　　日前，航天增材科技（北京）有限公司与Stratasys战略合作协议签署仪式暨新产品新材料发布会在北京举行。根据协议，双方将以彼此在增材制造领域的行业与技术优势为合作支撑，围绕增材制造装备研发与推广、先进增材制造材料开发与应用、增材制造智能工厂、增材制造技术交流、增材制造商业运营等方面建立战略合作关系，为推动增材制造产业发展做出更大贡献。

　　发布会现场，航天增材科技（北京）有限公司与Stratasys分别带来各自最新自主研发的大尺寸四光束金属增材制造装备ASA-500M和高适配性材料ABS-CF10。发布会现场还进行了智能材料与可变结构技术、3D打印在航空航天行业的应用等技术与案例分享。

　　此次发布会，航天增材向外界推出最新金属增材制造装备ASA-500M，该设备突破了高精度伺服控制系统、多光束协调扫描、航天密封等先进装备制造技术，零件最大成形尺寸为500mm×500mm×500mm，达到了国内先进水平，为解决航天、航空等领域的大尺寸复杂结构件成型提供了一种“安全、高效、智能化”的新型平台。

　　近年来，增材制造已经成为推动制造业转型升级的重要力量，金属高性能增材制造技术(金属3D打印技术)被业内专家视为3D打印领域高难度、高标准的发展分支，在工业制造中有着举足轻重的地位。特别是在航空航天领域的应用，更是体现出显著的技术优势。

(责编：赵超、吕骞)

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