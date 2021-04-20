新华社海南博鳌4月19日电（记者陈子薇）世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉19日晚在博鳌亚洲论坛2021年年会“WTO改革：方向与挑战”分论坛上表示，世界处于变化之中，世界贸易组织的规则改革要响应世界变化，为世界人民生活水平的提高和可持续发展做贡献。

在货物贸易方面，奥孔乔-伊韦阿拉表示，世界贸易组织改革要有包容性，不应把欠发达国家排除在外，要把低收入国家囊括进世界贸易的体系中。

在数字经济方面，奥孔乔-伊韦阿拉说，技术改变了现今的商业模式，数字经济的崛起使得数据得以极大程度流动，数字化经济需要增强全球的贸易关系，加强规则标准化，以进一步推动经济增长。

在疫情防控方面，奥孔乔-伊韦阿拉表示，世界贸易组织改革要尽量解决疫苗和医疗设备的出口限制问题，并扩大其在全球的生产规模。

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