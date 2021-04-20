本报记者 朱佩娴

驱车从河南郑州出发，沿京港澳高速一路向南。到郑州航空港北站收费站，只见十几个ETC通道一字排开，小客车、大货车有序驶出。这个应郑州航空港区群众往来、企业发展需求开设的站口，日均车流量已从起初的1万辆发展到现在的3万辆。

“飞机飞过头顶，连接机场和市区的轻轨呼啸而过，高速上满载着货物的车辆来来往往，这些年的发展变化看得见。”收费站工作人员陈旭说。

郑州航空港经济综合实验区规划面积415平方公里，规划人口260万，定位为国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地等。受益于得天独厚的区位优势，实验区吸引了多家品牌物流公司聚集建仓。陈旭说：“每天下午2点和4点，物流车辆排着队称重测长上高速。”

下高速，进港区，街边高楼林立、人头攒动。商城里吃饭购物的多是在实验区工作的年轻人。

走进一家女装店，经营者张彦林正在店里忙碌。他在广东做过服装生意，在东北做过边境贸易，7年前听说家乡要发展航空港经济综合实验区，就带着妻子和孩子回来。“以前家里住平房，现在拆迁原地安置住楼房，父母就住隔壁，方便日常照顾。”如今，张彦林已经在郑州开了7家潮流服装店，周周上新，全靠航空运输。“守着机场，对物流运输一点都不担心。”张彦林的女儿在深圳工作，只要得闲就会飞回郑州，“从机场到家，开车只要10分钟。”

夜幕降临，纵横交错的立体交通网上，车来车往。灯火辉煌，映照出这里无限的活力。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 02 版）

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