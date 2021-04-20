民航业恢复势头持续向好
一季度完成旅客运输量1.02亿人次
2021年04月20日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月19日电 （记者邱超奕）民航局近日发布的一季度民航安全生产运行数据显示，全行业恢复势头持续向好。
民航局航空安全办公室副主任吴世杰介绍，安全运行方面，截至3月底，全国运输航空安全运送旅客47.2亿人次；生产运行方面，一季度分别完成旅客运输量、货邮运输量1.02亿人次、178.2万吨，分别增长37.5%、28.7%。
吴世杰分析，与疫情前相比，我国民航运输恢复势头良好。3月份旅客运输量4782万人次，同比增长215.7%，国内航线旅客运输量已超过2019年同期水平；3月份货邮运输量65.5万吨，较2019年同期增长3.7%。“运行保障方面，一季度共保障各类飞行105.2万班，日均1.2万班，与2020年同期相比增加23.7%，全国航班正常率达91.2%。”
航空公司经营效益改善。民航局发展计划司副司长包毅透露，一季度航空公司亏损程度较上年同期收窄。逐月看，民航运输生产呈现“前低后高”的恢复态势，1月民航运输总周转量为2019年同期的59.8%，到3月已恢复至83.7%。
“五一”假期临近，根据机票预订情况，今年有望超过2019年同期水平。民航局运输司副司长商可佳表示，为满足旅客需求，3月底夏秋航季日均国内航班计划达到1.3万班，比冬春航季增长6.6%。
《 人民日报 》（ 2021年04月20日 02 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
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