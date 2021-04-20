一季度实际使用外资增长39.9%
新设外资企业增长47.8%
2021年04月20日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月19日电 （记者王珂）商务部日前举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，1—3月，全国新设立外商投资企业10263家，同比增长47.8%，较2019年同期增长6.7%；实际使用外资金额3024.7亿元，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。
从行业看，服务业实际使用外资金额2377.9亿元，同比增长51.5%。高技术产业增长32.1%，其中高技术服务业增长43.9%，高技术制造业增长2.5%。
从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长58.2%、60%和7.5%。
《 人民日报 》（ 2021年04月20日 07 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
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