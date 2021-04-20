本报记者 温素威

博鳌亚洲论坛2021年年会于18日在海南博鳌举行，今年也是博鳌亚洲论坛成立20周年。得益于东道国中国对新冠肺炎疫情的有力防控，本届年会将成为今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，涵盖中国新发展格局、金融开放、数字经济和可持续发展等诸多热点议题。这彰显出中国在不确定的外部环境中继续推动国际合作的愿望和决心。

作为参加博鳌亚洲论坛首届年会的成员，三星积极参与中国科技产业建设。一直以来，企业为中国消费者提供尖端科技产品和服务的同时，在科研领域不断创新突破。

目前，企业在北京、南京、西安等地共有8家研发中心，近4000名研究人员，研发布局涵盖通信、人工智能、半导体等领域。其中，三星电子北京研究院是企业在华成立的第一家研究中心。

起步：成立本地化研究中心

2000年，三星电子北京研究院成立。对于在中国成立研发中心，企业一开始就着眼于本地化。初创那一年，中国要做新的通信标准，研究院专攻通信技术研究，帮助中国促进相关技术研发、标准的制定以及推动移动终端的商用化。

2012年左右，企业将产业升级作为在华发展的主要目标。当时，依托自己的技术与研发实力，研究院开始从商用化应用开发型研究院转变为先行基础研究型研究院，关注前沿技术的研究开发，扩大在模式识别、大数据等领域的布局。

2013年，随着大数据、人工智能、5G等技术的蓬勃发展，研究院开始向5G+人工智能大方向转型。

在通信领域，研究院与三大运营商建立了联合实验室，为满足国内移动通信市场需求提供产品和服务质量保障；在人工智能领域，与清华大学建立了联合实验室，不仅为国内市场，同时也为国际市场提供了优质技术方案。

依托中国广阔的市场环境和产业优势，研究院逐步从服务本地市场为主的开发基地，成长为企业在中国乃至全球不可或缺的综合性先行研发中心。

厚积：5G和人工智能研发走在前列

20多年来，三星电子北京研究院在5G移动通信、人工智能领域不断创新、迭代。

在5G通信领域，自从成立以来，研究院就积极参与通信标准的制定，储备5G标准专利。芯片研发是通信技术革新的重头戏，三星在终端通信芯片领域已经有多款5G芯片商用化，包括基带芯片、射频芯片及电源管理芯片，在核心技术方面处于行业领先地位。

人工智能是当今科技领域的前沿课题之一。研究院从2002年开始设立人工智能课题。到2010年底，企业已在语音、语言、人机交互、视觉、图形、多媒体处理等多个领域开展了课题研究。

2011年开始，企业储备的人工智能技术陆续开花结果。从早期的人才储备阶段，到后来的商用化成形，再到现在更加深度、前沿的研究，研究院已经成为业内领先的人工智能研究单位。近几年，研究院在CVPR（国际计算机视觉与模式识别会议）等多个全球顶级竞赛中，获得了视觉、语音、识别等领域的多项成绩。

加速：高度重视创新人才培养

人才是创新的第一资源。

科技兴企离不开高质量的人才培养、储备。如今，在人工智能领域，企业完成了从人才储备阶段到商业化成形的过渡。

2003年，研究院就成立了博士后工作站。从2013年开始，研究院逐步加大引进先行研究人才的力度，招聘优秀的硕士、博士，加强和高校、研究所博士后工作站的人才培养。目前，研究院硕士、博士所占比例近80%。

研究院不仅对专业技术人才进行招聘和培育，还对管理方法进行升级，加强项目管理培训，加速研发周期，加强对技术专家的培养。

回顾以往，从三星电子北京研究院的初建到三星电子南京研究院的设立，再到三星半导体西安研究院的投建，企业在中国8家研发中心的发展历程，正是以科技服务中国的例证。布局未来，谋求新发展，中国三星的初心不变。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 07 版）

(责编：胡永秋、牛镛)