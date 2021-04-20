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我国大型低温制冷装备研制获突破

2021年04月20日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月19日电  （记者吴月辉）记者从中国科学院理化技术研究所获悉：国家重大科研装备研制项目“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”日前通过验收及成果鉴定，这标志着我国具备了研制液氦温度（零下269摄氏度）千瓦级和超流氦温度（零下271摄氏度）百瓦级大型低温制冷装备的能力。项目成果鉴定专家组认为，该项目整体技术达到国际先进水平，其中高稳定性离心式冷压缩机技术和兆瓦级氦气喷油式螺杆压缩机技术达到国际领先水平。

　　据了解，2015年12月，中科院理化所开始启动研制工作。中科院理化所研究员李青说，研制过程中先后取得了一系列核心技术突破，包括大型低温制冷系统整机设计体系构建及控制技术、系列化氦气体轴承氦透平膨胀机技术、超流氦负压换热器技术以及大型复杂低温制冷系统集成与调试技术等。

　　该装备的研制成功，不仅可以满足大科学工程、航天工程、氦资源开发等国家战略高技术发展的迫切需要，而且可以促进相关领域先进技术的发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月20日 11 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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