王祝华

原标题：博鳌亚洲论坛关注科技赋能数字化转型

4月18日至21日，博鳌亚洲论坛2021年年会在海南博鳌举行。作为今年世界首个以线下会议为主的大型国际会议，本届论坛参会嘉宾的阵容依然强大，多个分论坛涉及多个科技领域热点话题。在4月19日举行的“工业互联网与数字化转型”分论坛上，与会嘉宾进行了深入研讨与精彩对话，交流了一批经典案例，为工业互联网创新发展、抢抓工业互联网机遇献计献策。

2018年至2021年，“工业互联网”作为关键字，先后四次写入全国两会政府工作报告。在政策红利的加持下，不论是传统产业，还是新兴产业，工业互联网建设和应用的热潮方兴未艾。

在本次分论坛上，科技部副部长黄卫介绍，中国政府非常重视工业互联网的工作，过去在国家层面出台了多项政策。下一步，科技部在“十四五”规划了若干个与工业互联网有关的重大研发项目，涉及理论发展、技术研发、平台建设等方面。“未来，我们会在更多的领域，比如航空、电器、汽车、智能家电、轨道交通等众多领域布局工业互联网的科研和示范项目。”黄卫说。

“工业互联网的构建需要4个方面基础要素，好的信息基础设施建设、技术进步、持续的资金投入和对颠覆性技术的重视。”黄卫表示，基于对信息基础设施建设的需求，需要政府和企业把研发设计、生产制造、销售运维、用户体验整个链条的数据打通。此外，工业互联网可以带来更低成本、更高效率、更强竞争力、更好的用户体验和服务，需要企业持续、高强度研发投入。

黄卫预测，将来最有可能带来颠覆性技术突破的，应该是10年或者30年后，量子科学的发展彻底改变信息传输、计算能力等问题。对此，工业互联网所有的企业和行业应高度重视并提前做好谋划。

在打造和应用工业互联网的过程中有哪些成功经验？企业在管理理念、生产方式、技术转型上应如何发力？格力电器是极具代表性和发言权的企业之一。

格力电器董事长兼总裁董明珠在会上谈到，借助智能制造理念，格力正打造“黑灯工厂”即无人工厂。“互联网并非挑战传统制造业，而是赋能制造业，互联网让制造业如虎添翼，让制造业造出更精准的产品。”她说，得益于工业云，格力全球70个基地已连成片，使得格力的风险应对能力和品质控制能力都更强。

华为技术有限公司战略部总裁张文林重点谈到了工业互联网的“联网率”。根据相关统计，目前中国工厂的设备联网率只有24%，具有可预测性维护性能的产品比例不到14%。对此，他表示，正如国人多年来总结出的真理“要想富先修路”，网络就是工业数字化的路，首先是要把联网率提上来。

他分析道，传统工业属于孤岛式运作，而工业走向数字化的过程，是把数据作为生产要素融入整个工业，从研发设计到智能制造，到服务运维整个环节。

张文林通过华为公司与上汽集团、马钢集团的合作细节，证明了工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合带来的效益：上汽集团把500辆汽车、2000多个智能装备和1万多个传感器连接起来之后，数据被打通，最直接的效益是整个生产线非计划停工时间缩小了20%，这对企业来说是一个巨大的产能和质量保证的提升。马钢集团提出实现“四个一律”，即所有的操作一律集中，操作岗位一律机器人化，运维一律远程化，服务一律上线，这样的要求在传统工业网络是无法支持的，双方合作后，通过先进性网络的突破，整网IP化，企业期望的“四个统一”真正落地。

以色列科技部总干事斯彼戈曼则认为，工业互联网除了需要加强物理学意义上的基础设施，人才缺口也应引起足够重视，这是第二个所谓的基础设施。随着工业互联网的发展，网络安全和隐私保护也将带来新的挑战。她建议，法律法规、政策制定应该及时到位，从而帮助企业发展，而不是成为企业的绊脚石。对此，以色列已从国家层面推出相关计划并做好战略性准备。

(责编：赵超、吕骞)