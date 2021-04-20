人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

科技巨头跑步入场 造车是门好生意吗？

刘 艳
2021年04月20日08:03 | 来源：科技日报
小字号
原标题：科技巨头跑步入场 造车是门好生意吗？

　　造车已不是什么难事，但跨界造车也没那么容易，想造出一辆与众不同的好车则更是挑战。动辄几十亿上百亿元的投资，至少要干三五年才能见效，弄不好就翻船掉到坑里。

　　4月19日，重回线下的上海车展吸引了爱车人的目光。除传统车企外，众多互联网企业，还有一些听起来与车八竿子打不着的科技企业也挤进了造车的赛道。

　　搭载华为Hi自动驾驶系统的极狐阿尔法S上路实测；百度Apollo（阿波罗）L4自动驾驶邀来一众明星体验；无人机企业大疆以“大疆车载”智能驾驶业务品牌切入汽车赛道……

　　而在4月初，一张小米创始人、董事长雷军与蔚来汽车董事长李斌、理想汽车创始人李想、小鹏汽车CEO何小鹏、比亚迪汽车创始人王传福的合影照片传遍网络。

　　照片出现的几天前，小米通过香港证券交易所发布公告，成立一家全资子公司研发新一代电动轿车。传言终于变成了现实，小米加盟造车新势力。

　　除小米外，今年第一季度，百度、富士康、滴滴陆续公开宣布造车。

　　以至于有不少网友调侃：“如果现在有人跟我说老干妈要造车，我都不奇怪了。”

　　在新能源汽车补贴逐步退坡之际，造车热潮又汹涌而来。而这一次，主角是科技巨头。

　　造车新势力战队旁，又生长起一群技术派，他们从底层技术切入百年汽车工业智能升级。

　　这让很多人想起了智能手机市场初期的欣欣向荣，一样的锣鼓喧天，一样的奋不顾身。

　　只是，大浪淘沙是必然规律，有人功成名就，也有人将“白日梦”做成了“连续剧”。

　　争夺下一个流量入口，跑步入场的背后是“不得不”

　　去年底，一张海报掀开了小米造车的迷局，也激起了围观群众的好奇。

　　到今年雷军约朋友许知远在北京奥林匹克公园跑步透露“有特大项目要干、准备了100亿美金”时，人们认定，这么烧钱，不是要造车就是要弄芯片了。

　　3月30日，谜底揭晓——小米终于官宣成立全资子公司造车。

　　雷军泪光闪闪：“这将是我人生中最后一次重大的创业项目。我愿意押上我人生所有积累的战绩和声誉，为小米汽车而战。”

　　煽情是同样的煽情，但与当年李斌、何小鹏、李想下场造车时的热血不同，在造车这件事上，尽管董事会有期待，雷军的内心曾经是抗拒的。

　　但他仍以圈内公认的“劳模”形象，用75天的时间完成论证，开启造车项目，小米绝对称得上是狂奔入场了。

　　有必要这么冲动吗？

　　在雷军过往的投资版图里，有包括蔚来和小鹏在内近10家新能源汽车产业链企业，站在投资人的视角，他对造车有更全局的理解和判断。

　　他很清楚，科技巨头纷纷下场造车的前提是，造车已不是难事。

　　汽车正向着“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）发展，汽车工业正面临着百年一遇的大变革。能源结构的转变，让造车可以绕过发动机等三大件的传统技术壁垒。软件定义汽车几乎成为整个行业的共识，科技互联网巨头恰恰在软件、算力方面有着得天独厚的优势。

　　算力、数据、AI、5G融合催动下，汽车行业迎来新的产业周期，智能汽车外溢为智能化社会不可或缺的基础单元。5G时代的到来，让智能汽车被看作是智能手机之后的最重要移动终端，从这个角度看，是否造车，已经不是一个选择题。它似乎成了每个有实力、又想抢占下个风口的企业的必然选择。

　　何况，新能源汽车同时还是肉眼可见的有利可图的行业。2020年全年，中国车市整体销量下滑2%，而新能源汽车完成136.7万辆销量，同比增长10.9%，车市占比约为5.4%。据IDC（国际数据公司）预测，中国新能源汽车市场将在未来5年迎来强劲增长，2025年市场规模可达数万亿元。

　　谁还会对这样一个增量市场无动于衷？

　　正因如此，以各种姿势登上战车的人越来越多，造车赛道越发拥挤。

　　提前出发的特斯拉和带着互联网基因的蔚来、理想、小鹏们已完成了资金、技术、供应链、品牌、渠道及用户的初步积累。

　　阿里联合上汽发布了智己汽车，李彦宏承诺百度与吉利合资的集度汽车最晚2024年面世。苹果将造车计划提上日程，传统车企加速智能化转型。华为以核心软硬件供应商角色入局，据透露，搭载自动驾驶功能的Hi版车型最快今年11月交付，华为车BU总裁王军说，未来将会在华为门店尝试售车，这款拥有华为基因的车基础版售价将为38.89万元。

　　造车逻辑各有不同，很难说谁比谁更高明

　　造车已不是什么难事，但跨界造车也没那么容易，想造出一辆与众不同的好车则更是挑战。动辄几十亿上百亿元的投资，至少要干三五年才能见效，弄不好就翻船掉到坑里。

　　但造车新势力们各有各的逻辑。

　　特斯拉、威马汽车走自建工厂造车的路数不同，烧掉数千亿后，上一轮新造车运动留下了“宣传—烧钱—代工—上市—圈钱”的套路。谁跑得快，谁能把故事讲圆，谁就能抢先获得资本垂青。

　　虽然这个游戏规则怎么看都是忽悠的成分更多，以蔚来、理想、小鹏新能源汽车三兄弟为代表的一拨企业还是相继走出了困境。

　　李斌说：“我们用三年多的时间证明了我们不是骗子。”

　　互联网及手机厂商则希望借助自身优势进入智能汽车赛道。

　　从与现有业务协同创新和商业路径选择上看，小米与华为有着相同的逻辑。

　　在小米、华为的眼里，汽车已不是汽车。小米早在2013年就在提前布局智能物联网，并率先提出Alot概念（人工智能与物联网相结合产生的智联网）。多年来，小米就像一只孵蛋的老母鸡，孵化出一整条智能家居场景生态链，独缺智能汽车这个大终端。

　　客观地说，在智能家居生态链建设上，华为被小米甩在了身后，且拉开了距离。人们家中能接触到的智能产品几乎都有小米的身影，华为的不多。

　　但是，华为与其他公司都不同的是，在围绕智能家居、智慧办公、智慧出行与运动健康、影音娱乐等高频应用场景打造生态链协同的同时，锚定了汽车部件供应商的角色，希望能成为博世、英特尔一样的公司。

　　阿里和百度等公司则选择与车企成立合资公司造车，这种造车模式中，车企拿出制造优势，分出了产能，互联网公司则让车辆驶向智能驾驶有了底气。

　　阿里的优势是达摩院和阿里云，百度侧重技术平台与方案输出，通过Apollo平台打开了自动驾驶的道路，目前已拥有完整的L4级别自动驾驶技术，很多测试场都有它的身影。

　　目前百度Apollo获得专利数2900件，获得测试牌照总计近200张，其中超过120张为载人测试牌照。此外，Apollo还有丰富的落地运营数据做支撑，测试里程总计超过700万公里。

　　恒大汽车的路径又与“凡人”不同。虽然没有独立造车经验，但却敢为新能源汽车天下先，同步研发了14款车。虽然还没有见到一辆车交付，却定下了2025年实现年产销超100万辆、2035年实现年产销超500万辆的目标。

　　恒大在4月19日高调邀请多家媒体到位于上海的恒驰汽车工厂实地参观。但相关负责人坦言，目前生产线还处于试运行阶段，还没有量产车上线制造，近期尚不能实现实车交付。

　　资本的狂欢？造车不是拼流量，还得看技术

　　谁也不能否认，这一轮造车热离不开资本的推波助澜。

　　特斯拉股价市值一度逼近万亿美元，雷军投资的蔚来一度以千亿美金市值超过小米。2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，传统汽车进入负增长，特斯拉、蔚来的股价却暴涨十倍以上。

　　资本追捧之下，厂商的销售额追不上市值的增长。据相关媒体测算，2020年，特斯拉卖了近50万辆车，每辆车售价约4万—5万美元，但至少上涨5000亿美元的市值分摊到50万辆车上，每辆车相当于100万美元。

　　从蔚来所经历的天量融资、疯狂烧钱、流血上市、资金接近断裂的周期看，造车就是一个“烧钱”的无底洞。

　　李斌曾说，没有200亿元，不要造车。恒大说，造车已经投了474亿元。

　　“造车，小米亏得起”，100亿元人民币注资、未来十年100亿美元的投入、1080亿元人民币现金储备显然给了雷军底气。

　　但很明显，光有钱不能造好车。2020年，倒在量产前夜的赛麟、博郡、拜腾汽车在烧掉了上百亿元后黯然离场。

　　资本的眼睛看的是机会和预期，但下场造车不仅需要资金和时间，更需要技术的支持。如果有技术缺憾，讲的故事越好听越脆弱。

　　观察人士认为，新一轮造车热中，或应更关注基础、核心技术和零部件的研发。

　　近几个月持续发酵的车用芯片短缺已不是新闻。事实上，车用高端芯片的供需矛盾并非新话题，多年前在国内就已备受关注。事实上，不少业内人士和机构普遍认为，中国还没有足以替代现有外国产品、自主可控的汽车芯片。

　　咨询公司罗兰贝格发布的《中国新能源汽车供应链白皮书2020》显示，在全球汽车半导体行业前20强中，中国本土企业仅占一席。在中国每年2800万辆的汽车市场，中国汽车半导体产值占全球不到5%，部分关键零部件进口量在80%—90%。

　　另有统计数据显示，2019年全球汽车芯片市场规模约为3100亿元，国内车规级芯片产业规模不足150亿元，而同期我国汽车产业规模占全球市场达30%以上。

　　针对这种情况，国内车企中的比亚迪、上汽等已经先后入局车规级芯片领域。去年9月，科技部、工信部、新能源汽车技术创新中心等牵头70余家企事业单位成立了中国汽车芯片产业创新战略联盟，旨在建立中国汽车芯片产业创新生态，补齐行业短板。

　　当传统汽车已很难见重大技术突破，智能汽车已从机械产品变成了消费电子产品，而消费电子产品又是出了名的产品迭代速度快。在这个赛道没有一劳永逸。相比手机等消费电子产品，汽车，哪怕是号称能实现模块化组装的智能汽车，对技术的要求也不可同日而语。

　　有评论认为，科技公司进入造车行业后，首先要重视汽车体系，敬畏制造业，特别是安全性能和重体验的体系，其次在智能联网等空间布局上下功夫。其中，自动驾驶能力是面向未来的新能源汽车核心竞争力，小米虽然在汽车领域已累计申请约800项专利，但坊间评论“不太硬核”，从技术储备上看赶不上大部队。

　　小鹏4月14日发布的第三款车上，自动导航辅助驾驶功能（NGP）已从“高速NGP”升级到“城市NGP”，也就说，通过导航小鹏汽车可以在部分市区场实现自动驾驶。

　　而按照华为副董事长、轮值董事长徐直军的说法，华为与北汽极狐合作开发的极狐阿尔法S已能够做到市区1000公里无干预的自动驾驶，这比特斯拉好多了。

　　和上一轮互联网企业造车主要以资本推动不同，徐直军提到两个数字，华为仅自动驾驶研发团队就超过2000人，而投入其中的研发费用每年将有10亿美元。

　　智能驾驶走到今天，技术发展的高度远超过一般人的想象，但成熟度却有诸多不尽人意之处——还需要更多时间去修炼，在给用户安全用车保障的前提下，谋求商业盈利。

　　特斯拉成立15年后才首次实现盈利，品控问题却饱受争议。糟糕的组装质量、漏水的车顶、拼不齐的大缝、全车异响的内饰、刹不住车、甚至自燃……

　　那些先行者踩过的大大大小的坑所暴露出的供应链管理和质量漏洞，后来者若不能填上或跳过去，将很难俘获消费者。

　　互联网巨头跨界造车，能否笑到最后，还有待市场考验。正如吉利控股集团董事长李书福所说：“这部百年汽车变革剧，好戏还在后头。”

　　（本报记者操秀英对此文亦有贡献）

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门联合推进二手车异地交易“马上办”
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，近日，商务部、公安部、税务总局联合印发《关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知》（以下简称《通知》），从制度方面着力解决二手车异地交易周期长、不便捷等问题，进一步促进二手车交易行业发展。 一是推行二手车异地交易。…
商务部：预计消费市场将继续呈现积极恢复态势
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年以来，我国消费市场呈现稳步恢复态势，稳中加固，稳中向好，为“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象打下坚实基础。商务部消费促进司负责人在谈到2021年一季度我国消费市场情况时表示，预计消费市场将继续呈现积极恢复态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部