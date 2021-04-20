刘 艳

原标题：缺钱缺技术，别强行“上车”

上海车展前夕，北汽新能源搭载华为Hi智能汽车解决方案落地的首款量产车型极狐阿尔法S发布，华为造车再次刷屏。

华为对汽车动心思已快九年，随着智能驾驶话题越来越热，华为会不会亲自下场造车始终是舆论关注焦点。尽管华为一再强调“不造车”，很多人依然坚信，华为早晚造整车，就像当年它从通信设备制造商转身进入手机市场那样。

这也怪不得坊间不信华为立的flag，从华为下的“封口令”——“谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位”看，华为内部对是否造车分歧还是很大的。

怀揣造车理想没有错，但下场前要想清楚，造车就像个销金窟，自己是否有能力填得上。谁敢说，华为不造车没有资金方面的忖度？

被网友称为“新能源三兄弟”的小鹏、理想、蔚来，进入完全陌生且壁垒高驻的汽车行业，若没有资本的支撑，走不到今天。

只是，走出生存危机后，它们的策略也发生了重大转变，不约而同加大了研发投资力度。

此时，百度、华为、大疆等第二波企业也杀入了战场，让我国智能汽车行业的竞争维度上升到技术层面。

如今，ICT技术能力对自动驾驶汽车所需要的技术和部件越来越有价值，而华为已经初步具备了“帮助车企造好车”的全栈能力。因此，它把自己定义为“智能网联汽车的增量部件提供商”，希望车企能采用它在智能驾驶领域的全套解决方案。

想清楚了这件事，华为是不是下场造车已经不重要了，它是奔着车联网世界下一个博世，或者车界的英特尔在努力。

因此，要么有钱，要么有技术，不然，就别强行登上智能汽车这辆战车了。

(责编：赵超、吕骞)