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2020年中国数字阅读 用户规模达4.94亿

段菁菁 华洪立
2021年04月20日08:04 | 来源：科技日报
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原标题：2020年中国数字阅读 用户规模达4.94亿

　　4月16日在杭州举办的第七届中国数字阅读大会上，中国音像与数字出版协会发布了《2020年度中国数字阅读报告》（以下称《报告》）。《报告》显示，2020年，中国数字阅读产业规模达351.6亿，数字阅读用户规模达到4.94亿，人均电子书阅读量达9.1本。

　　伴随“互联网+”的飞速发展，数字阅读已经成为中国人获取知识、信息的主要方式。《报告》指出，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿，增长率达21.8%；数字阅读用户规模达4.94亿，增长率达5.56%，人均电子书阅读量9.1本，人均有声书阅读量6.3本。与此同时，人均纸质书阅读量6.2本，同比去年减少2.6本。

　　数字阅读习惯的养成，让越来越多用户更愿意为优质内容付费。2020年，电子阅读付费用户中的26.8%每月平均花费100元及以上。

　　大众阅读用户中，不同年龄阶段呈现出明显的偏好差别。《报告》显示，“70前”偏好健身类图书；“70后”偏好军事战争类；“80后”偏好时尚类图书；“90后”更喜欢阅读旅游旅行类的书；“95后”则对漫画绘本情有独钟。值得一提的是，儿童已成为阅读的重要用户，儿童数字阅读付费增长56.5%，日均数字阅读时长29分钟，每晚20—22点是儿童数字阅读的高峰。

　　2020年，新冠肺炎疫情的暴发及5G商用的普及加速了阅读从数字化向数智化转型。《报告》指出，数字阅读行业不断探索“5G+”阅读模式， AI、AR、VR等新技术、新模式拓展了云端图书馆、云书店等数字阅读的新空间和新场景，数字阅读领域的云服务、物联网进入发展快行线。

(责编：赵超、吕骞)

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