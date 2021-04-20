原标题：规则先行，加速推动5G消息高质量发展

在近日中国信通院联合中兴通讯举办的“中国5G消息高质量发展线上新闻发布会”上，双方以中兴通讯Openlab和泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心为载体成立信息通信新技术联合创新实验室，并发布了国内首个5G消息平台技术要求、测试标准及评价体系。

发布平台标准将对5G消息产生哪些影响？4月18日科技日报记者就此采访了相关专家。

以标准引领，提升平台服务能力

“5G消息即富媒体消息，是传统短信业务的升级，在个人用户之间，除了发送传统短信支持的文本之外，还可以相互发送图片、音视频等多种媒体和多种格式的信息。”江苏理工学院电气信息工程学院信息工程系主任贾子彦副教授说，同时，政府和企业等行业用户可以将公共服务和商业服务以多媒体消息和交互式卡片的形式呈现给用户。

业内专家认为，随着我国5G消息商用进程的加快，迫切需要测试标准的支持和引领。因此，工信部把5G消息系列标准列入重点推进项目，并着力稳步推进这项工作，旨在通过标准的制定，提升5G消息平台服务能力，加速全行业5G消息生态建设，更好地满足行业客户的需求。

在贾子彦看来，这次发布的标准对于5G消息平台在文本、图片、音视频、文件传输、富媒体、位置等6方面业务的一对一传输能力与策略管理、任务管理、数据统计、运营功能以及内容安全和审核能力方面提出了相应的技术要求。

尤其值得关注的是，针对一对一传输能力，标准要求从能力兼容性角度进行评价；针对策略管理、任务管理、数据统计、运营功能，分别从可配置的发送人群和可量化的发送指标、定时发送有效期机制和目标人群发送、5G消息数据传输失败原因、辅助行业客户定性定量的运营5G消息等方面进行评价；针对内容安全和审核能力，通过审核准确率、误差率等指标进行定量考察，从服务应用性系统安全角度进行定性考察。

此次发布的5G消息平台评价体系，构建了三级评价指标体系，分别是一星完备级、二星优秀级、三星卓越级。这是5G时代的一个重大突破。

通过完备级测试及评价的5G消息平台，意味着其具备较为完整的平台功能及内容审核能力，并具备5G消息兼容性能力；通过优秀级测试及评价的5G消息平台，意味着其能为用户提供较好的平台使用体验，具备完备的内容审核能力，并具备较强的5G消息兼容性能力；通过卓越级测试及评价的5G消息平台，意味着其具备高度灵活可配置的功能单元，和根据各行业需求完整定制5G消息平台的使用及运营功能，具备完备的内容审核能力，并具备较强的5G消息能力兼容性。

5G消息平台，促进多场景深度融合

业内专家认为，随着5G消息行业客户需求越发明确，运营商网络建设持续完善，终端覆盖范围不断扩大，网络安全系统（CSP）发展规范良好。5G消息将作为首批5G落地应用之一，今年有望全面商用。

“这次中兴通讯与泰尔实验室推出的不是5G消息的标准，而是5G消息平台的标准。”贾子彦说，“5G消息标准是GSMA RCS UP标准，该标准的最新版本是在2020年10月推出的2.5版。”

贾子彦告诉记者，5G消息是手机需要支持的基本功能，虽然可能不会有一系列5G消息App问世，但是在各种App中加入对5G消息的支持并与5G消息进行协作将会是一个必然的趋势。

未来，随着5G消息生态的飞速发展，普惠、安全、服务到人的5G消息将融入千家万业，在金融、教育、传媒、交通、电商、民生等领域都将有广泛的应用。

其中，CSP在构建5G消息平台时，可为不同客户提供包括符合其个性化需求的聊天机器人在内的解决方案，并将大数据、人工智能等技术与5G消息进行融合，从而促进5G消息与行业业务场景的深度结合。

(责编：赵超、吕骞)