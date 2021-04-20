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“提纯”搁置信号 找到“通信感知一体化”创新点

李 迪 陈 科
2021年04月20日08:05 | 来源：科技日报
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原标题：“提纯”搁置信号 找到“通信感知一体化”创新点

　　下一代移动通信系统将不仅仅具备通信功能，它将构建物理世界与数字世界连接的神经中枢，真正开启万物感知、万物互联、万物智能的时代。4月15日，第一届通信感知一体化学术研讨会在四川成都举行，相关领域专家学者们认为6G技术的愿景是成为连接物理和数字世界的桥梁，而通信感知一体化是核心使能技术之一。

　　6G是什么？会上，华为无线首席技术官童文指出，6G网络具有网络感知和机器学习两大新特征，它不仅是连接物理世界与数字世界的纽带，更是物理世界与智能世界的神经系统；中国通信标准化协会副理事长、秘书长闻库表示，目前业界有很多答案，也有很多未知，最大的未知不是这个技术是什么？而是我们用6G做什么？拓展应用范围是当前推进6G的重要任务之一。

　　随着行业生产和智慧生活服务加速发展，极大地拓展了移动通信网络服务能力的边界，6G技术将进一步扩展和深化物联网的应用范围及领域，有效地服务智能化的生产与生活。

　　会上，闻库风趣地介绍，手机像漂亮的姑娘，基站是英俊的小伙儿，小伙儿和姑娘用“无线”的眼神进行沟通。小伙儿的眼神里主要“惦记”的是姑娘，这也一直是“通信人”的科研追求。

　　“实际上，小伙儿看到的不仅是姑娘，还有围绕在姑娘周围的‘美丽的信号’，只不过这些信号被通信科研人员暂时‘无情’地搁置。”他说，未来希望能够在现有的5G网络接收机上加上更强大的软件，把搁置的信号矿渣再次进行“提纯”，找到6G技术愿景的重要组成部分——“通信感知一体化”领域的创新点。

　　此外，中国信息通信研究院副院长王志勤在会上表示，6G技术的发展带给我们无限的憧憬，智能内生、多维感知等新能力孕育着新的应用场景；中国移动研究院副院长黄宇红提出，未来网络和终端都需要支持通信和感知能力，这将孕育诸如无人驾驶等多种新业态，加速通信技术应用深度；中国电子学会通信分会朱洪波主任表示，当今通信系统被要求不仅仅以人为链接对象，更是要求万物“按需互联”。

(责编：赵超、吕骞)

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