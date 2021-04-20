訾 谦 刘 坤

原标题：“晒晒”网络提速降费成绩单

日前，工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》（以下简称《行动计划》）。4月19日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，工业和信息化部与国务院国资委相关负责人对政策要点进行了解读。

“十三五”以来提速降费硕果累累

网络提速降费不仅仅是给老百姓“发红包”，更对拉动消费，促进创业就业，促进国民经济、数字化转型具有重大意义。工业和信息化部副部长刘烈宏表示，“十三五”以来，工信部、国资委会同相关部门和企业扎实推进网络提速降费工作，取得了一系列成绩。

“首先是网络能力显著提升，用户速率大幅跃升。”刘烈宏说，“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络。光纤宽带用户占比从2015年年底的56%提升至现在的94%，4G基站规模占到了全球总量的一半以上，开通5G基站79.2万个，5G手机终端连接数达2.6亿。行政村通光纤和4G的比例均超过了99%，城乡“数字鸿沟”明显缩小。

电信资费水平也大幅降低。数据显示，5年来，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过95%。企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过70%，各项降费举措年均惠及用户逾10亿人次，累计让利超过7000亿元。

“网络提速降费促进了各类互联网应用的快速普及，激发了信息消费的潜力，带动了信息通信全产业链蓬勃发展。”刘烈宏表示，据统计，2015年至今，我国移动用户月均流量提升了40多倍。

中小企业宽带平均资费将再降10%

“老百姓对电信降费工作还有进一步的需求，特别是在降低中小企业生产经营成本、助力社会包容性发展等方面，基础电信企业还要继续承担相应的社会责任，实施结构性的精准降费，切实把好事做好。”工业和信息化部信息通信发展司负责人刘郁林表示，近期国务院常务会议提到要引导基础电信企业将中小企业宽带和专线平均资费再降10%，对此，工信部在《行动计划》中进一步明确了具体工作任务。

目前基础电信企业已经推出了一系列具体的落实举措，比如面向中小企业开展企业宽带提速惠企行动，推出“云+网+应用”等融合产品优惠，持续降低企业用网用云成本，助力中小企业提升信息化水平。

“总体来看，‘十三五’时期开展提速降费以来，我国网络建设和信息产业发展发生了翻天覆地的变化，实现了网络覆盖范围之广、网络传输速度之快、网络资费水平之低、网络经济发展之强的4个‘全球领先’。”国务院国资委财管运行局负责人刘绍娓表示，接下来国资委将继续督促中央电信企业巩固前期提速降费成果，并将进一步加大工作力度，确保全面完成今年《政府工作报告》提出的中小企业宽带和专线平均资费再降10%的任务目标。

“双千兆”为高质量发展提供新动能

刘烈宏表示，工信部将统筹推进5G和千兆光网发展作为新时期推进网络提速降费的重要举措，全力为经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。数据显示，截止到2021年2月底，我国累计建成5G基站79.2万个，独立组网模式的5G网络已覆盖所有地级市，5G终端连接数已达2.6亿。

“从融合应用来看，5G赋能行业效果逐步显现，部分重点行业5G应用模式日渐清晰，呈现出消费者市场、垂直行业市场齐头并进的发展态势。”刘烈宏表示，此外，“双千兆”的另一个重要组成部分——千兆光网的发展也十分重要。

《行动计划》从网络建设、承载增强、行业赋能、产业筑基、体验提升、安全保障等6个方面部署了6大行动、4项工程和19个任务。计划用3年左右的时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”的能力。

“随着‘双千兆’网络广泛的应用，高速便捷、万物互联的宽带网络和由此催生的新的业务、新的应用，将会给我们的生产和生活带来更多想象空间，为高质量发展提供新的动能。”刘烈宏说。

(责编：赵超、吕骞)