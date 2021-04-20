张斐晔 蔺紫鸥 王晓樱

原标题：“一带一路”奏强音 逆势成长开新局

博鳌亚洲论坛场外一景。 蔺紫鸥摄/光明图片

“21世纪海上丝绸之路岛屿经济”分论坛现场。论坛供图

4月19日，消费者在海南博鳌免税店购物。新华社发

【年会聚焦】

2020年以来，新冠肺炎疫情与百年变局相叠加，中国与“一带一路”沿线国家贸易额逆势上扬，成为世界经济复苏乏力大背景下的一抹亮色。博鳌亚洲论坛2021年年会新增“‘一带一路’合作”板块，正是对各方更加关注“一带一路”的及时回应。

在“21世纪海上丝绸之路岛屿经济”“应对疫情冲击 加速贸易流通”“数字丝绸之路：点亮疫后新基建”等相关分论坛上，与会嘉宾们深入探讨“一带一路”在完善全球治理中的重要作用。嘉宾们普遍认为，从“大写意”走向“工笔画”，“一带一路”倡议提出8年来，朋友圈不断扩大，将为疫后经济复苏、提振全球化信心作出更多贡献。

互联互通 疫后复苏的澎湃动力

于危机中育先机，于变局中开新局。在疫情影响下，全球产业链供应链受到极大挑战，而“一带一路”在加强全球互联互通上的作用更加显著。2020年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额为1.35万亿美元，较2019年增长0.7%，占中国对外贸易总额比重达到29.1%，成为保障沿线国家乃至全世界携手抗疫的坚实后盾和重启世界经济的澎湃动力。

“乌克兰是连接欧洲和亚洲大陆的重要枢纽国家，我们不断发展和更新我们的交通枢纽，提高多式联运交通体系竞争力，不断连接世界。”乌克兰外交部长库列巴在论坛上谈道，面对不同的挑战，要求世界各国加强合作才能够实现目标。尽可能利用双多边机制，才能实现更好、更合理的合作。中欧班列就是“一带一路”这个全球倡议下的合作硕果。

“在疫情期间，中欧班列展现了非常好的一个现象，我们看到虽然某些贸易种类的货运量有所下降，但在防疫相关的种类上货运量显著上升，如防护服、口罩等医疗物资。”马士基（中国）有限公司总裁、中国欧盟商会副主席彦辞表示，中欧班列的出列量对全球抗疫的努力来说是不可或缺的，其在未来的发展中还有巨大的潜力，“我相信运力上升将非常迅速，中欧班列在未来一定会不断发展壮大。”

跨欧亚运输国际协调理事会秘书长根纳季·贝诺夫在论坛上特别提到了令他印象深刻的不同班列运行线，“有从中国到蒙古再到俄罗斯的，从中国到哈萨克斯坦再到欧洲的等。而且不仅是火车，我们还可以用多式联运的方式将更多中国货物运到欧洲，以及在中途把俄罗斯、中东欧国家的货物运往西欧。”他说，未来希望采取措施继续加强与中方的有效合作，并打造新的基础设施，开发新技术。

“看得见”的交通基础设施打通“一带一路”的实体血脉，“看不见”的数字化互联互通建设同样将有效促进沿线经济发展。“我们可以从细微之处看数字化建设对‘一带一路’的促进作用。”芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费在论坛上举例道，比如马其顿实施了电子居民身份政策，如果需要开一个小商铺，完全不需要到实体部门办，所有手续都可以在网上完成。“这样的便利化政策在欧洲、亚洲很多国家都陆续实施，如果未来相关电子身份可以跨国互认，那么必然将带动欧亚之间的商业增长和人才流动。”

“巴基斯坦及许多发展中国家基础设施建设还比较落后，但我们已经看到互联网和数字化技术在日常生活中的广泛使用。”DWP Group董事长兼首席执行官法鲁克·纳西姆在论坛上表示，中国提出在“一带一路”框架下打造一个数字圈，这是非常重要的倡议，我们希望能够通过这样的做法搭建起合作共赢的桥梁，有效克服发展中国家和发达国家之间的数字鸿沟。“中国在数字技术方面已经成为一个强国，我们希望在与中国的合作中吸取农业数字化、医疗数字化、教育数字化等领域的创新经验，加速本国的发展。”

对接沟通 更广阔的合作天地

自疫情暴发以来，“一带一路”相关国家不断加强政策沟通，深化战略对接。RCEP的签署、中欧投资协定谈判的如期完成等，使“一带一路”国际合作领域进一步拓展、形式更加多元、需求螺旋式上升，朝着制度化方向不断发展。

“海洋是把我们双方联系在一起的纽带，我们双方也开展了很多海洋方面的合作，包括共同成立了中国-东盟海上合作基金，建立蓝色经济伙伴关系等。”印尼驻华大使周浩黎在论坛上表示，今年是中国-东盟建立对话关系30周年，30年来，中国与东盟不断丰富和完善合作机制，并一致通过了《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》等重要战略层面的合作文件。具体到印尼，周浩黎希望能够将“21世纪海上丝绸之路”与印尼的“全球海上支点”战略相对接，把各方的政治、经济、社会发展等力量结合到一起，在世界范围内产生更大的能量。

联合国贸发组织秘书长伊莎贝拉·杜兰特认为，RCEP的签署标志着亚太地区一个新的贸易板块的形成。“RCEP不像欧盟是一个联盟，它是一个非常动态化的自贸协定，这无疑会进一步促进地区竞争力。”杜兰特分析道，RCEP不同国家之间多元性非常强，这对于区域内的市场发展来说是一个优势。此外，RCEP还会对经贸规则的制定有示范性的积极意义，“RCEP谈判本身非常复杂，谈判的成功给成员国积累了经验，将帮助它们完成未来区域内更多的双边、多边自贸协定。因此，这是区域内的一个重要事件。”

“摆在全球贸易面前的两个重要问题是如何规划、如何加速。”法国桥智库主席周瑞认为，中欧投资协定就是面向未来的贸易规划，包括服务、货物、产业链等各方面的合作机制安排，将使中国和欧洲之间的贸易更加平衡和互利。“事实上，如果协定能够加速签署，将不仅使中欧受益，我们双方还可以在此基础上共同加大对第三方的投资力度，比如帮助非洲大陆进一步开放。”

绿色丝路 平衡保护与发展的命运共同体

“绿色‘一带一路’是正确发展方向。中国应该利用博鳌亚洲论坛这一平台将其成功的绿色实践经验介绍给全世界。”联合国环境规划署前执行主任、“一带一路”绿色发展联盟主席索尔海姆表示，中国为世界生态环境保护作出重要贡献，在太阳能、氢能、电动车等领域都为世界提供着先进技术，海南、杭州等省份及城市的绿色发展及‘河长制’的推广经验都值得全世界借鉴。“中国现在发展非常快，也非常重视环境保护。就海洋而言，禁渔期及其他政策对于恢复生态系统，保护生物多样性都非常有价值。”

保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展也正是联合国2030年可持续发展议程的第14个目标。“博鳌亚洲论坛依托举办地海南，成为共建‘21世纪海上丝绸之路’的创新交流合作平台，推动构建海洋命运共同体。”外交部部长助理吴江浩表示，近年来海洋可持续发展方兴未艾，中国积极开展海洋生态保护，与各方进行蓝色经济合作。“在‘一带一路’带来的发展机遇下，岛屿经济体依海而生、向海而兴，绿色是必然选择。”

对于岛屿国家来说，在海洋开发与探索之外，共同促进海洋环境保护方面的合作是大势所趋。博鳌亚洲论坛理事会成员、菲律宾前总统阿罗约表示，现在“一带一路”倡议吸引了全球注意力，所有人都期盼着和平与和谐的世界。“海里的鱼不在乎国界，岛屿国家应该把各国的专业经验汇聚在一起开展合作，为了共同的利益承担相应责任。”

“平衡保护和发展是我们的核心原则。一方面，保护脆弱的生态体系非常重要，另一方面，仅仅因为环境保护不发展经济也是不现实的。”法属波利尼西亚政府副主席兼农业、蓝色经济和土地部部长泰阿里·阿尔法表示，希望打造国际合作伙伴关系，关注蓝色经济健康，共同应对气候变化、海平面上升等环境问题，发展新能源，保护海洋生物多样性。

近年来，海南扎实推进国家生态文明试验区建设，加强碳达峰和海洋碳汇研究，实行全面“禁塑”，到2030年全岛将禁售燃油汽车。海南省省长冯飞表示，海南愿与各岛屿地区加强合作，深化环境保护经验交流，共同保护好人类赖以生存的海洋环境。

(责编：赵超、吕骞)