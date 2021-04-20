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在世界行走 为博鳌停留

观察
2021年04月20日08:10 | 来源：光明日报
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原标题：在世界行走 为博鳌停留

　　从博鳌亚洲论坛新闻中心北门走出，远处是一望无际、碧波荡漾的大海，椰子树、绿植花草，还有醒目的一句话——“在世界行走，为博鳌停留”。

　　有人会问：为什么要为博鳌停留？

　　停留，因“博鳌之美”。在这个海滨小镇，人们不仅可以欣赏醉人的自然风光，也可以坐在沙滩上，品尝美食，聆听“大海的故事”。当然，还可以尽情“买买买”，无论是法国的香水、瑞士的名表，还是德国的小家电、美国的化妆品，各种各样的商品皆能买到，且享受离岛免税政策。

　　停留，因“博鳌智慧”。历史发展、文明繁盛、人类进步，从来离不开思想引领。这几天，来自世界各国的思想领袖、各界嘉宾，在这里畅所欲言。他们语言不同，但初衷一致，都是为了凝聚共识、共谋发展。无论是博鳌亚洲论坛发布的两份年度旗舰报告，还是各场分论坛上嘉宾们表达的精彩观点，都将为应对疫情带来的巨大冲击，解决区域性、全球性问题，促进世界发展繁荣贡献“博鳌智慧”。

　　停留，因“中国方案”。中国是唯一在2020年实现经济正增长的全球主要经济体。当前，中国正在积极构建新发展格局，在依靠自身力量发展的同时坚持扩大对外开放，积极参与国际分工合作，在世界大舞台上发挥着越来越重要的作用。与此同时，越来越多的人希望能够更多地了解“中国经验”，也更加期待“中国方案”。为此，博鳌亚洲论坛2021年年会专门新增了“解读中国”和“‘一带一路’合作”板块。而博鳌，本身也是研究中国的一个很好的样本。一滴水可以折射出太阳的光辉，一方水土可以体现出一个国度的风貌。从默默无闻到声名远扬，博鳌小镇20年的发展变迁，对于读懂中国有着重要意义。

　　停留，因“亚洲共识”。亚洲经济2020年出现了60年来首次负增长，但在总体上表现出了很强的韧性。亚洲经济体是加强全球疫情防控、保持产业链供应链畅通稳定，以及促进贸易与投资的重要力量，是多边主义的稳定器。当前，国际形势深刻变化，疫情仍是直接影响亚洲经济表现的主要变量。在这种背景下，人们期待，博鳌亚洲论坛2021年年会能够凝聚“亚洲共识”，为完善全球治理提供重要的“亚洲视角”。

　　停留，因“世界未来”。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏任务十分艰巨。坚持多边主义是消除全球发展赤字、实现可持续复苏的关键所在，也关乎“世界未来”。人们期待，各国有识之士能够在博鳌，高举全球化与多边主义旗帜，共话发展、共寻良策，以交流促合作、以合作促共赢，为推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，为推进可持续发展、构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

　　“积土而为山，积水而为海。”博鳌亚洲论坛尽管“年轻”，但肩负着重要使命。在这里停留，在这里相聚，我们要不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势；我们要同心协力、携手前行，打造开放共赢的合作模式，共同解决全球治理面临的最突出问题，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

　　 （作者：刘 坤）

(责编：赵超、吕骞)

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