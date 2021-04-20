人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

杭州临安白沙村——

村民更团结 乡村更兴旺（奋斗百年路 启航新征程·同心奔小康）

本报记者  李中文  窦瀚洋
2021年04月20日08:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　溪水潺潺，漫山苍翠，开春后浙江杭州临安区太湖源镇白沙村游人越来越多。“眼看着又是一个旅游旺季。”民宿生意红火，村民夏菊萍忙得不亦乐乎。

　　白沙村大部分村民都经营农家乐，几年前还是主打低价实惠牌，生意虽不错，但口碑不响。村两委班子琢磨，要发展壮大旅游产业，实现提质升级，必须改变业态，引导农家乐向中高端民宿转型。

　　“民宿消费比农家乐高出不少，房间数也有限，山旮旯里搞民宿，能行？”当时，夏菊萍心里直犯嘀咕。

　　村民们有顾虑，白沙村党总支书记夏剑很清楚。在镇党委和镇政府的支持下，白沙村村干部带头试水，鼓励农家乐示范户率先转型。为缓解改造给村民带来的资金压力，镇政府与金融机构对接，给予民宿更优惠的贷款利率。

　　这下，夏菊萍有了底气。多方筹措资金，请来中国美院的设计团队，跑去外地学习取经，2018年，夏菊萍的“鱼乐山房”民宿顺利开张。

　　“别看房间数量比原来的农家乐缩减一半，但开业头一年的业绩就比之前好。现在每年营业额都在递增，最多时每月能有60多万元收入，口碑也越来越好。”夏菊萍笑着说。

　　有样学样，其他村民也纷纷投入改造。这几年，20多家风格各异的高品质民宿如雨后春笋般出现。白沙村趁热打铁，先后投资500多万元建起社区服务中心、中心广场、公园、停车场等公共服务设施。

　　“去年吸引游客95万多人次，同比增长40%左右。”夏剑介绍，眼下村两委正推动山货市场改造，打造集民俗文化、民间艺术为一体的“白沙十二坊”文化体验长廊。

　　练内功，也借外力。白沙村与临近的太湖源景区合作，共同打造“太湖源山居”旅游品牌。

　　“我们通过景区广告免费为民宿做宣传，到民宿住下来的游客也会被推荐到景区游玩。”太湖源景区负责人周静秋说，不只是白沙村，太湖源镇519家农家乐与民宿经营者都是景区的合作伙伴。“大家互相支持，共享资源，共享收益。”

　　如今的白沙村，已成为长三角地区颇有人气的生态休闲旅游度假村，人均年收入超过6万元，近八成劳动力由此致富。当地引以为豪的山核桃、笋干、茶叶等特色农产品，也借着旅游业的东风销往各地。

　　“早些年，全体村民齐心协力封山育林；现如今，大家携手转型升级提升旅游品质。”在夏剑看来，白沙村的致富经验，就是全村人共同努力，“只要劲往一处使，白沙村一定会更兴旺。”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月20日 02 版）

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门联合推进二手车异地交易“马上办”
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，近日，商务部、公安部、税务总局联合印发《关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知》（以下简称《通知》），从制度方面着力解决二手车异地交易周期长、不便捷等问题，进一步促进二手车交易行业发展。 一是推行二手车异地交易。…
商务部：预计消费市场将继续呈现积极恢复态势
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年以来，我国消费市场呈现稳步恢复态势，稳中加固，稳中向好，为“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象打下坚实基础。商务部消费促进司负责人在谈到2021年一季度我国消费市场情况时表示，预计消费市场将继续呈现积极恢复态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部