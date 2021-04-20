本报记者 李中文 窦瀚洋

溪水潺潺，漫山苍翠，开春后浙江杭州临安区太湖源镇白沙村游人越来越多。“眼看着又是一个旅游旺季。”民宿生意红火，村民夏菊萍忙得不亦乐乎。

白沙村大部分村民都经营农家乐，几年前还是主打低价实惠牌，生意虽不错，但口碑不响。村两委班子琢磨，要发展壮大旅游产业，实现提质升级，必须改变业态，引导农家乐向中高端民宿转型。

“民宿消费比农家乐高出不少，房间数也有限，山旮旯里搞民宿，能行？”当时，夏菊萍心里直犯嘀咕。

村民们有顾虑，白沙村党总支书记夏剑很清楚。在镇党委和镇政府的支持下，白沙村村干部带头试水，鼓励农家乐示范户率先转型。为缓解改造给村民带来的资金压力，镇政府与金融机构对接，给予民宿更优惠的贷款利率。

这下，夏菊萍有了底气。多方筹措资金，请来中国美院的设计团队，跑去外地学习取经，2018年，夏菊萍的“鱼乐山房”民宿顺利开张。

“别看房间数量比原来的农家乐缩减一半，但开业头一年的业绩就比之前好。现在每年营业额都在递增，最多时每月能有60多万元收入，口碑也越来越好。”夏菊萍笑着说。

有样学样，其他村民也纷纷投入改造。这几年，20多家风格各异的高品质民宿如雨后春笋般出现。白沙村趁热打铁，先后投资500多万元建起社区服务中心、中心广场、公园、停车场等公共服务设施。

“去年吸引游客95万多人次，同比增长40%左右。”夏剑介绍，眼下村两委正推动山货市场改造，打造集民俗文化、民间艺术为一体的“白沙十二坊”文化体验长廊。

练内功，也借外力。白沙村与临近的太湖源景区合作，共同打造“太湖源山居”旅游品牌。

“我们通过景区广告免费为民宿做宣传，到民宿住下来的游客也会被推荐到景区游玩。”太湖源景区负责人周静秋说，不只是白沙村，太湖源镇519家农家乐与民宿经营者都是景区的合作伙伴。“大家互相支持，共享资源，共享收益。”

如今的白沙村，已成为长三角地区颇有人气的生态休闲旅游度假村，人均年收入超过6万元，近八成劳动力由此致富。当地引以为豪的山核桃、笋干、茶叶等特色农产品，也借着旅游业的东风销往各地。

“早些年，全体村民齐心协力封山育林；现如今，大家携手转型升级提升旅游品质。”在夏剑看来，白沙村的致富经验，就是全村人共同努力，“只要劲往一处使，白沙村一定会更兴旺。”

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 02 版）

(责编：李源、吕骞)