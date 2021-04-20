孙立成

紧扣生态保护和高质量发展主题，坚持以新发展理念为统领，练就涉险滩蹚路子的过硬本领，强化全域“一盘棋”的协作配合

黄河流域生态保护和高质量发展，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。这一战略把济南放在全国战略发展大局、生态文明建设全局和重大区域协调发展布局的高度来谋划，赋予济南最新战略定位、最新战略布局和最新发展目标。作为既沿黄又沿海省份的省会城市，作为山东半岛城市群这个黄河流域龙头的核心城市，济南有能力进一步承载和发挥国家赋予的责任和使命。

紧扣生态保护和高质量发展主题。要站在历史发展长河、全国发展大局考虑，加强对生态保护和高质量发展两个方面的统筹，把生态保护寓于高质量发展之中，把高质量发展放在生态保护前提之下。要围绕落实习近平总书记的重要指示精神和黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要这条主线，紧紧抓住生态保护和高质量发展两个关键，锚定黄河流域中心城市、山东半岛城市群核心城市、省会经济圈龙头城市三个坐标，着力构建人河城和谐统一的生态系统，率先走出一条生态优先、绿色发展的高质量发展路子，切实担负起为全省新旧动能转换蹚出路子、为山东半岛城市群建设当好引领、为黄河流域生态保护和高质量发展作出示范的使命任务。

坚持以新发展理念为统领。黄河流域生态保护和高质量发展战略是复杂的系统工程，要坚持用新发展理念来审题破题、科学施工，紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”，突出加快建设新旧动能转换起步区、黄河下游绿色生态走廊、水资源节约集约利用、特色优势现代产业体系四个主攻方向，以重点领域的突破，推动加快建设新时代现代化强省会全面起势，努力把济南建设成为黄河流域生态保护示范标杆、黄河流域高质量发展核心增长极、国家节水典范城市、黄河文化保护传承弘扬样板区和黄河流域对外开放门户。

练就涉险滩蹚路子的过硬本领。黄河流域生态保护和高质量发展涵盖经济社会、生态环保、科技创新、改革开放等各领域，是一道难度很大、分值很高的“综合题”。“完成非凡之事，要有非凡之精神和行动”。必须坚持问题导向、目标导向，多思加速超车的创新举措，多谋突破短板弱项的管用办法，多到矛盾困难多的地方历练成长，以答好时代命题的赶考心态、咬定青山不放松的奋斗姿态、决战决胜的精神状态抓落实抓攻坚，向党和人民交出一份满意答卷。

强化全域“一盘棋”的协作配合。济南是连接长三角、京津冀的重要枢纽，是衔接南北动能传导、联动陆海双向开放的战略要地，要时刻观大势、谋大局，找准定位、用好优势，推动济南都市圈一体化发展，与6市共同建设有机融合的高效经济体；推动形成“三极引领”格局，与郑州、西安携手带动整个黄河流域发展水平提升；推动建立黄河流域对外开放通道，把陆海统筹这篇大文章做精做好；推动黄河流域资源共享，促进上下游协同发展、东中西部互动合作，共同扛起深入实施重大国家战略的使命担当。

——山东省委常委、济南市委书记孙立成在济南市加快建设新时代现代化强省会动员大会上说

（本报记者 徐锦庚整理）

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 05 版）

(责编：李源、吕骞)