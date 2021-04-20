人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

提升参与积极性 用好科技新手段

乡村善治，村民劲往一处使（倾听·乡村振兴新动能）

本报记者  吴  君  刘  峰  沈文敏  游  仪
2021年04月20日08:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：民政部、《人类减贫的中国实践》
　　制图：蔡华伟

　　核心阅读

　　“一户一票”选出村庄理事会，解决基层问题更高效；探索全新村级治理模式，让搬迁群众相处更和睦；打造智能化治理系统，村民有事“线上”办；开出“小微权力”清单，干部履职更规范……各地加强和改进乡村治理，种种创新探索和特色举措，有效提高乡村善治水平，为乡村振兴注入新动能。

　　

　　“村民代表可不是随便能选上的，首先得了解村里的情况，其次要有责任心，把村里的事儿当自己的事儿，还要做到公平公正，不偏不倚。”谈起做村民代表，宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村村民郑环环很有心得。

　　“村庄理事会的成员都是村民‘一户一票’选出来的。我们将基层的矛盾化解在基层，基本达到‘小事不出理事会，大事不出村委会’。”湖北省大冶市茗山乡华若村党支部书记柯亚军说。

　　良好的乡村治理，能有效化解矛盾，凝聚人心，为乡村振兴注入新动能。

　　成立理事会 治理更主动

　　村集体负债达30万元、村子每年考核都在全乡倒数、5年换了6任党支部书记……柯亚军刚接手湖北省大冶市茗山乡华若村党支部书记一职时，华若村有很多问题待解。

　　从哪里入手呢？为了解决村里党组织软弱涣散的问题，2016年3月，大冶市在茗山乡选取3个村试点“党建引领·活力村庄”改革，以自然湾为基本单元，重组村庄作为新的自治单元，同时成立村庄理事会，由村党支部领导，搭建村庄“微治理”平台。

　　“村庄理事会的成员都是村民在村民代表大会上‘一户一票’选出来的。”柯亚军介绍，村庄理事会的成员主要由农民党员、致富能手和德高望重的乡贤组成，他们每年的考核由村民评定。村庄理事会是村民小组自治的延伸，实现了村民从“被动管理”到“主动治理”的转变。

　　村里要搞建设，理事会统一征求大家意见；村民之间发生矛盾，直接找理事会，因为理事会的人有威信，村民愿意听。理事会让乡村治理服务力量更强，也让华若村村民更加团结了。华若村将抛荒的土地重新利用，各项产业发展越来越好。

　　“现在，村里有鱼塘、养殖场、水果种植基地等，去年，我们的村集体收入是16万元，各项考核得分在乡里排第四。”柯亚军说，“村党支部有号召力，对于未来发展我很有信心！”

　　议事有规范 决策更顺畅

　　“我们村是不同地区的移民划分到一起的，以前刚搬来的时候，遇到涉及各类款项分配的情况，有时会产生矛盾。现在，村里决策都经过村民代表的监督，办事效率更高了，大家对村干部也多了一些理解。”吴忠市红寺堡区柳泉乡柳泉村党支部书记王强说。

　　在柳泉村，6444名村民共选出99名代表。围绕村民代表制度，红寺堡区形成了“55124”工作规范。所谓“55124”，即在代表推选、民主议事、监督落实的关键环节，以“五步工作法”夯实制度基础，以“五联记录表”规范会议程序，以“一份议事清单”规范议决内容，以“乡村两级监督”确保工作合法合规，以“四级联动督查”推动工作落实。

　　在柳泉村村部，“55124”台账摆在最显眼的位置。其中村民代表会议中的决策事项、讨论过程、表决结果、村监会意见、会议表决照片等内容都记录得清清楚楚。“台账保障了村民的知情权、决策权、监督权。”王强说。

　　“在村民代表的监督下执行各项决定，民意畅通了，办事效率也更高了。”王强说。

　　用好APP 互动更便捷

　　“暖心！”上海市宝山区月浦镇聚源桥村村民马丽萍这样评价她对“社区通”APP的使用感受。

　　在去年初疫情防控最紧张的时候，马丽萍还是个孕妇，行动不便。“社区通”上线“疫情防控”新板块，开通寻求帮助等功能。马丽萍立即预约，第二天村民小组长就把口罩、酒精等防疫物资送到她的手中。

　　“社区通”是上海市宝山区为了精准服务村民而建立的智能化治理系统。自2017年2月创立以来，全区104个村全部“上线”，农村地区5.5万余人实名加入，在调动村民参与乡村治理上发挥了巨大作用。

　　打开“社区通”APP，可以看到“议事厅”“村务公开”板块被放在醒目位置。一部手机在握，村务上线、网上议事、问题跟踪、网上晒账本等原本复杂的政务活动变得简单、快捷、明了。

　　罗泾镇塘湾村村民张华明是名老党员，很多老年人跟他反映，晚饭后在村里散步没有路灯，出门不方便。于是，张华明就在“社区通”的议事厅板块提出了这个议题。村干部们“接单”后，马上发动村民讨论相关方案。最终，村内主干道都安装了美观实用的路灯，村民交口称赞。

　　据介绍，“社区通”目前已产生议题3万余个，形成公约和项目3700余个。所有收集上来的群众问题需在24小时内予以回应处置，已累计回应解决群众问题14万余个。

　　建立清单制 监督更有效

　　水库承包价定了！消息传来，赵树宏终于放心了。

　　作为安徽省天长市新街镇勤东村党支部书记，老赵当了十几年村干部。去年年底，眼瞅着村里路庄水库的承包合同就快到期，不少“关系户”找上门来。赵树宏直言，依照“小微权力”清单，这事个人说了不算，“就该按程序来。”

　　2015年，为防治“微腐败”，天长市在新街镇试行村级“小微权力”清单制。村级管理事务和便民服务事项细化为“三资”管理等六大类26项，厘清了村干部权力边界。权力清单还贴上了村里的公告栏，接受老百姓监督。

　　水库承包在权力清单里有相关规定，经过开会讨论和公开招标，年承包金从过去的1500元涨到了60500元。“小微权力”清单规范运行带来了高效益，大家纷纷点赞。

　　为激发村干部履职热情，天长市还推行了村干部积分制管理试点，权力清单有了量化评分。

　　“由于垃圾乱堆乱放问题，积分制推行头一年，我们村就落后了。”汊涧镇张营村党总支书记杨玉成说。第二年，杨玉成组织村民清理杂草，房前屋后督促到人……2019年年底考核，张营村拿到了第一名的好成绩。

　　2018年，“清单+积分”模式在天长市全面推行，预防“微腐败”、激励干部履职的力度更大了。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月20日 06 版）

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门联合推进二手车异地交易“马上办”
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，近日，商务部、公安部、税务总局联合印发《关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知》（以下简称《通知》），从制度方面着力解决二手车异地交易周期长、不便捷等问题，进一步促进二手车交易行业发展。 一是推行二手车异地交易。…
商务部：预计消费市场将继续呈现积极恢复态势
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年以来，我国消费市场呈现稳步恢复态势，稳中加固，稳中向好，为“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象打下坚实基础。商务部消费促进司负责人在谈到2021年一季度我国消费市场情况时表示，预计消费市场将继续呈现积极恢复态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部