本报记者 吴 君 刘 峰 沈文敏 游 仪

数据来源：民政部、《人类减贫的中国实践》

制图：蔡华伟

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“一户一票”选出村庄理事会，解决基层问题更高效；探索全新村级治理模式，让搬迁群众相处更和睦；打造智能化治理系统，村民有事“线上”办；开出“小微权力”清单，干部履职更规范……各地加强和改进乡村治理，种种创新探索和特色举措，有效提高乡村善治水平，为乡村振兴注入新动能。

“村民代表可不是随便能选上的，首先得了解村里的情况，其次要有责任心，把村里的事儿当自己的事儿，还要做到公平公正，不偏不倚。”谈起做村民代表，宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村村民郑环环很有心得。

“村庄理事会的成员都是村民‘一户一票’选出来的。我们将基层的矛盾化解在基层，基本达到‘小事不出理事会，大事不出村委会’。”湖北省大冶市茗山乡华若村党支部书记柯亚军说。

良好的乡村治理，能有效化解矛盾，凝聚人心，为乡村振兴注入新动能。

成立理事会 治理更主动

村集体负债达30万元、村子每年考核都在全乡倒数、5年换了6任党支部书记……柯亚军刚接手湖北省大冶市茗山乡华若村党支部书记一职时，华若村有很多问题待解。

从哪里入手呢？为了解决村里党组织软弱涣散的问题，2016年3月，大冶市在茗山乡选取3个村试点“党建引领·活力村庄”改革，以自然湾为基本单元，重组村庄作为新的自治单元，同时成立村庄理事会，由村党支部领导，搭建村庄“微治理”平台。

“村庄理事会的成员都是村民在村民代表大会上‘一户一票’选出来的。”柯亚军介绍，村庄理事会的成员主要由农民党员、致富能手和德高望重的乡贤组成，他们每年的考核由村民评定。村庄理事会是村民小组自治的延伸，实现了村民从“被动管理”到“主动治理”的转变。

村里要搞建设，理事会统一征求大家意见；村民之间发生矛盾，直接找理事会，因为理事会的人有威信，村民愿意听。理事会让乡村治理服务力量更强，也让华若村村民更加团结了。华若村将抛荒的土地重新利用，各项产业发展越来越好。

“现在，村里有鱼塘、养殖场、水果种植基地等，去年，我们的村集体收入是16万元，各项考核得分在乡里排第四。”柯亚军说，“村党支部有号召力，对于未来发展我很有信心！”

议事有规范 决策更顺畅

“我们村是不同地区的移民划分到一起的，以前刚搬来的时候，遇到涉及各类款项分配的情况，有时会产生矛盾。现在，村里决策都经过村民代表的监督，办事效率更高了，大家对村干部也多了一些理解。”吴忠市红寺堡区柳泉乡柳泉村党支部书记王强说。

在柳泉村，6444名村民共选出99名代表。围绕村民代表制度，红寺堡区形成了“55124”工作规范。所谓“55124”，即在代表推选、民主议事、监督落实的关键环节，以“五步工作法”夯实制度基础，以“五联记录表”规范会议程序，以“一份议事清单”规范议决内容，以“乡村两级监督”确保工作合法合规，以“四级联动督查”推动工作落实。

在柳泉村村部，“55124”台账摆在最显眼的位置。其中村民代表会议中的决策事项、讨论过程、表决结果、村监会意见、会议表决照片等内容都记录得清清楚楚。“台账保障了村民的知情权、决策权、监督权。”王强说。

“在村民代表的监督下执行各项决定，民意畅通了，办事效率也更高了。”王强说。

用好APP 互动更便捷

“暖心！”上海市宝山区月浦镇聚源桥村村民马丽萍这样评价她对“社区通”APP的使用感受。

在去年初疫情防控最紧张的时候，马丽萍还是个孕妇，行动不便。“社区通”上线“疫情防控”新板块，开通寻求帮助等功能。马丽萍立即预约，第二天村民小组长就把口罩、酒精等防疫物资送到她的手中。

“社区通”是上海市宝山区为了精准服务村民而建立的智能化治理系统。自2017年2月创立以来，全区104个村全部“上线”，农村地区5.5万余人实名加入，在调动村民参与乡村治理上发挥了巨大作用。

打开“社区通”APP，可以看到“议事厅”“村务公开”板块被放在醒目位置。一部手机在握，村务上线、网上议事、问题跟踪、网上晒账本等原本复杂的政务活动变得简单、快捷、明了。

罗泾镇塘湾村村民张华明是名老党员，很多老年人跟他反映，晚饭后在村里散步没有路灯，出门不方便。于是，张华明就在“社区通”的议事厅板块提出了这个议题。村干部们“接单”后，马上发动村民讨论相关方案。最终，村内主干道都安装了美观实用的路灯，村民交口称赞。

据介绍，“社区通”目前已产生议题3万余个，形成公约和项目3700余个。所有收集上来的群众问题需在24小时内予以回应处置，已累计回应解决群众问题14万余个。

建立清单制 监督更有效

水库承包价定了！消息传来，赵树宏终于放心了。

作为安徽省天长市新街镇勤东村党支部书记，老赵当了十几年村干部。去年年底，眼瞅着村里路庄水库的承包合同就快到期，不少“关系户”找上门来。赵树宏直言，依照“小微权力”清单，这事个人说了不算，“就该按程序来。”

2015年，为防治“微腐败”，天长市在新街镇试行村级“小微权力”清单制。村级管理事务和便民服务事项细化为“三资”管理等六大类26项，厘清了村干部权力边界。权力清单还贴上了村里的公告栏，接受老百姓监督。

水库承包在权力清单里有相关规定，经过开会讨论和公开招标，年承包金从过去的1500元涨到了60500元。“小微权力”清单规范运行带来了高效益，大家纷纷点赞。

为激发村干部履职热情，天长市还推行了村干部积分制管理试点，权力清单有了量化评分。

“由于垃圾乱堆乱放问题，积分制推行头一年，我们村就落后了。”汊涧镇张营村党总支书记杨玉成说。第二年，杨玉成组织村民清理杂草，房前屋后督促到人……2019年年底考核，张营村拿到了第一名的好成绩。

2018年，“清单+积分”模式在天长市全面推行，预防“微腐败”、激励干部履职的力度更大了。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 06 版）

(责编：李源、吕骞)