王 雪

农村娃娃的未来，需要乡村教师的坚守；乡村教师的成长，也需要制度的保障

前段时间，河南周口乡村女教师建廷廷结婚了。婚车路过学校门口，学生们围了上来：“老师，您要幸福”“老师，新婚快乐”“老师，您一定要回来啊”……孩子们真诚的祝福和期盼，让建廷廷流下泪水，也感动了很多人。

孩子们为什么会有如此举动？原来，建廷廷大学毕业后考上特岗教师，分配到家乡小学任教。她不仅认真教授知识，还用耐心、爱心对待学生，和孩子们谈心，关心他们的健康，下课后跟他们一起玩耍。一点一滴的付出，一朝一夕的陪伴，孩子们都记在心里。在老师新婚的美好时刻，他们送上祝福，是对建廷廷坚守讲台、默默奉献的感激。

这份坚守是对乡村孩子的关爱。无数像建廷廷一样的乡村教师，用知识启蒙学生，为他们播下求知的种子；用品德影响学生，助他们明事理、正言行；用爱心温暖孩子，让他们幼小的心灵里充满阳光。乡村教师用青春、奉献、坚守，为贫困、边远地区的孩子带去成长成才、改变命运的机会，让学生在潜移默化中拥有了更开阔的眼界、更远大的梦想。

这份坚守是对贫困代际传递的阻断。扶贫先扶智，教育扶贫改变的是人，而且是几代人。从扎根大山的张桂梅，到“不让一个孩子因家庭贫困而失学”的支月英，从用一根扁担把教材和学习用品挑进大山的张玉滚，到多年坚守山区小学，背着学生攀爬悬崖天梯的李桂林、陆建芬夫妇……正是许许多多像他们一样的乡村教师，托举起孩子的梦想，为一个个贫困家庭带去希望，更为打赢脱贫攻坚战贡献了力量。

这份坚守也是自我价值的体现。把最好的青春年华献给教育事业，乡村教师用不懈的努力，践行着最初的诺言：帮孩子们走出去，见识更广阔的世界。岗位或许平凡，但事迹注定不凡。他们像无数爱岗敬业的人们一样，坚守使命、履行责任，在帮助他人、服务社会的同时，也收获了丰盈的人生。

农村娃娃的未来，需要乡村教师的坚守；乡村教师的成长，也需要制度的保障。将更多、更优质的资源向乡村基础教育倾斜，让老师们在岗位上有成就感、生活上有幸福感、社会上有荣誉感，就能让他们真正下得去、留得住、教得好，乡村教育水平就能稳步提高，孩子们的梦想就能真正实现。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 13 版）

(责编：李源、吕骞)