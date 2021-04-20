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脱贫后，重庆綦江继续壮大特色产业，带动持续增收——

不歇脚，向着振兴奋力跑

本报记者  常碧罗
2021年04月20日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　春日暖阳下的綦江山水，显得格外苍翠欲滴。沿着蜿蜒的盘山公路一路前行，汽车驶进了重庆市綦江区隆盛镇振兴村。

　　一进村，记者的目光便被漫山的李子树所吸引。“李子种植业是我们振兴村实现乡村振兴的支柱产业！”村党总支书记胡远勇说。

　　2014年胡远勇到村里任干部时，振兴村还是贫困村。“村里有4000亩土地，地里种的多是玉米、红薯。”胡远勇说，振兴村亟待振兴，必须要走出一条特色产业之路。经过几番探索，当地引来专业的农业公司，采集土壤，拿到重庆农科院，测试了土壤的酸度、湿度等各种指标，找到了李子这颗“金果果”。

　　如今的振兴村，共有17家企业入驻，果树种植面积达到3800亩，主打綦江奈李。“我们振兴村种出来的李子有三大特色，一是个头大，二是甜度高，三是吃起来绵软、口感独特。”綦振合作社社长周显模告诉记者，去年李子树第一次挂果，产值达100多万元。这为当地老百姓带来了务工收入、土地流转收入，还解决了家门口就业的需求。

　　“去年，给老百姓的租金和工资有600多万元，村里人均收入达到16200元左右。”胡远勇说，振兴村近些年来的发展，让当地村民享受到了切切实实的红利。

　　脱贫后的振兴村，没有松劲歇脚，而是乘势而上，接续奋斗。胡远勇信心满满地说：“未来，我们将继续坚持科学种植，不断壮大振兴村的优势产业，打造精品奈李，让老百姓过上更富足的生活！”

　　脱贫之后，如何有效衔接乡村振兴，实现更高质量的发展？

　　綦江区给出了两个答案。一方面，产业要继续做大做强。目前，綦江持续打造山地特色高效农业体系，依托市级现代农业产业园，投资1.2亿元建设高标准农田9.8万亩。同时，依托重庆市级山地粮菜产业高标准农田示范区、市级特色农产品优势区，发展特色草兜萝卜、辣椒20万亩。农旅融合的新业态也为綦江带来更多人气。农耕教育、乡村旅游示范区……美丽的乡村吸引着更多游客，每到周末，村子里多了不少城里人。2020年，綦江区农旅综合收入超过35亿元。

　　另一方面，实现稳定就业，持续带动增收。为了让更多农民实现家门口就业，綦江为乡亲们准备了不少培训课程。农业经理、农林药种植技术等职业工种，都在培训的范围内。去年，綦江开展职业技能培训3.3万余人次，组织创业培训14279人次。目前，98%的行政村创建充分就业村，开发的公益性岗位，吸纳了农村建档立卡人员2010人就近就地就业。

　　（金子涵参与采写）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月20日 13 版）

(责编：李源、吕骞)

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