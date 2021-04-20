本报北京4月19日电 （记者王浩）记者日前从水利部获悉：从4月1日起，我国已进入汛期，防汛备汛工作已经展开。据介绍，水利部及时安排指导地方开展水利工程设施水毁修复工作，截至4月15日，28个省份和新疆生产建设兵团（不含北京、天津、上海）共落实各类修复资金91亿元，其中中央财政水利救灾资金补助23.1亿元，落实修复项目13631个，修复完成率为75.73%。

根据各地气候情况和入汛先后规律，分流域、区域明确合理的修复时限，水利部要求浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州等地区于4月底前，上海、江苏、安徽、山东、河南、湖北等地区于5月底前，北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁等地区于6月底前完成水毁修复工作。

水利部加强对水毁修复工作的监督检查，对地方上报的2020年水毁修复项目进行梳理复核，并组织开展监督检查。截至目前，水利部督查办、长江水利委员会、海河水利委员会、珠江水利委员会、太湖流域管理局已派出5个工作组，对部分重点防洪工程设施水毁修复项目进行检查。

下一步，水利部将把水毁修复作为汛前检查的重要内容，加强对地方水毁修复工作的分类指导，督促进度滞后省份抓紧推进修复进度，按时完成修复任务。对确实难以按计划完成或需要跨汛期施工的项目，督促指导地方逐一落实安全度汛措施，确保度汛安全。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 14 版）

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