本报西宁4月19日电 （记者贾丰丰、刘雨瑞）近日，记者获悉：根据青海省第二次草地资源调查，青海草原类型复杂多样，有9个类、10个亚类、93个型。

青海现有天然草场面积4186.7万公顷，占土地总面积的60.5%。近年来，青海先后实施退牧还草、三江源和祁连山生态保护和建设、退化草原生态修复等重大草原生态保护工程项目，全面开展草原生态保护和修复，全省草原生态得到了有效改善。

据介绍，为加快国家公园示范省建设，青海新创建4个国家草原自然公园（门源回族自治县苏吉湾、蒙旗阿木赫、泽库县措日更、班玛县红军沟）。同时，青海严格保护管理措施，全面落实草原生态保护政策，建立了总规模达42778人的管护员队伍，有力充实了草原生态管护力量。

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《 人民日报 》（ 2021年04月20日 14 版）

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