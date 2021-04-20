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挖掘特色 各美其美

浙江启动幸福河湖试点县建设

2021年04月20日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州4月19日电  （记者窦瀚洋）记者从浙江省水利厅获悉：日前，浙江省启动了2021年度幸福河湖试点县建设，经省级评选公示，建德市、德清县、嘉善县、诸暨市、浦江县、柯城区、松阳县等11县（市、区）成为全省首批幸福河湖试点县建设单位，每个试点县建设周期为2年。

　　据介绍，各试点县（市、区）将以全面构建水安全体系、全域提升水生态环境、全力彰显水景观文化、全新挖掘水生态价值、全民参与水智慧管护为主要任务，依托当地独有的自然风貌和河湖治理特色，因地制宜，开展美丽河湖风景线、滨水绿色产业带建设，在全省形成一批山区、丘陵、平原、海岛等各美其美的县域典范，打造一批可复制、可推广的河湖管理改革创新标志性成果。

　　据悉，“十四五”时期，按照“县级申报、市级推荐、省级评定”的方式，浙江将筛选50个左右的县（市、区）为幸福河湖试点县建设单位，择优评选30个左右的幸福河湖试点县建设优秀单位，打造江河流域治理现代化的先行示范区，引领构建全域高品质幸福河湖网。

　　《 人民日报 》（ 2021年04月20日 14 版）

(责编：李源、吕骞)

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