刘春沐

原标题：今年将继续推动网络“精准降费”

在19日举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长刘烈宏表示，自2015年网络提速降费实施以来，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过了95%。企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过了70%，各项降费举措年均惠及用户逾10亿人次，累计让利超过7000亿元。其中，2020年下半年以来，随着5G建设发展进程加快，移动网络单位流量平均资费又下降了10%以上。网络提速降费不仅让利群众和企业，也通过“薄利多销”促进了流量消费。

“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络，网络能力显著提升，用户速率大幅跃升。刘烈宏表示，光纤宽带用户占比从2015年底的56%提升至现在的94%，千兆光网覆盖家庭超过了1.2亿户，4G基站规模占到了全球总量的一半以上，开通5G基站79.2万个，5G手机终端连接数达2.6亿。行政村通光纤和4G的比例均超过了99%，城乡“数字鸿沟”明显缩小。目前，我国固定宽带和移动网络端到端用户体验速度分别达到51.2Mbps和33.8Mbps，较5年前增长了约7倍。根据国际测速机构数据，我国固定宽带速率在全球176个国家和地区中排名第18位，移动网络速率在全球139个国家和地区中排名第4位。

在提速的同时，资费水平也大幅降低。刘烈宏表示，工业和信息化部推动基础电信企业推出多种优惠资费方案。比如，取消了手机国内长途漫游费、流量“漫游”费，推出了“流量当月不清零”“提速不提价”等举措。据全球移动通信协会监测，我国移动通信用户月均支出5.94美元，低于全球11.36美元的平均水平。

刘烈宏表示，今年工业和信息化部将推动工作重心从网络“覆盖普及”向“提速提质”转变，从“普惠降费”向“精准降费”转变。一是推进“双千兆”网络协同发展。开展更大范围的千兆光网升级和入户改造，有序推动5G网络按需建设和深度覆盖，加快形成“双千兆”互补互促的发展格局。二是继续实施精准降费。面向中小企业用户，宽带和专线平均资费再降低10%；推动基础电信企业面向农村脱贫户，继续给予5折基础通信服务资费折扣；面向老年人、残疾人等特殊群体，推出低于公众市场资费的具体优惠政策。三是提升网络和服务质量。规范网络资费营销行为，严查“强推5G套餐”“新老用户不同权”“套餐夸大宣传”等行为。组织基础电信企业强化5G和4G协同发展，保障城市热点区域、覆盖薄弱地区用户对不同制式网络的覆盖需求。

(责编：赵超、吕骞)