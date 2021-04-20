陈发宝、廉 丹、徐 胥、李万祥、姚 进、李 苑、江 蓝

原标题：20载博鳌正芳华

图为博鳌亚洲论坛国际会议中心。 本报记者 陈发宝摄

今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。在新冠肺炎疫情影响全球，世界经济复苏受到挑战的背景下，本届年会备受关注。

“花样年华”的博鳌

博鳌亚洲论坛诞生于亚洲金融危机后。面对世界百年未有之大变局，正当“花样年华”的博鳌亚洲论坛肩负着推进全球治理、巩固互信、应对时变的重要历史使命坚定前行。

这是博鳌亚洲论坛“朋友圈”越做越大的20年。作为汇聚政商学界共商发展大计的重要平台，博鳌亚洲论坛素有“亚洲达沃斯”的美誉。联合国驻华协调员常启德表示，联合国驻华系统愿与博鳌亚洲论坛共同努力，推进可持续发展目标，共建人类命运共同体。

这是博鳌亚洲论坛“声音”越传越广的20年。“今年，德勤连续第17年成为博鳌亚洲论坛的合作伙伴。”德勤中国副总裁杨莹说，博鳌亚洲论坛这个平台不仅能够推动中国与亚洲其他各主要经济体联动，更成为推动可持续发展的重要平台。

这是博鳌亚洲论坛在传承中不断创新的20年。今年的论坛年会发布了《亚洲经济前景与一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》两份重量级研究报告。博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，《亚洲经济前景与一体化进程》报告是对论坛20年中发布的系列旗舰报告的继承，体现了论坛立足亚洲、面向世界的定位。《可持续发展的亚洲与世界》报告重点分析了关乎亚洲和世界可持续发展的重大议题，力争促成更广泛的共识、更多元的动议与更坚实的行动。

“花”般美丽的前景

博鳌亚洲论坛成立20年来，始终立足亚洲、面向世界，力争凝聚共识、促进合作。

全球经济前景是乐观还是悲观？普华永道在本届年会上发布的第24期全球CEO调研报告显示，CEO们对全球经济前景的乐观情绪达到了创纪录的水平，有76％的全球CEO认为2021年经济将恢复增长。过去一年里，CEO们在快速变化的环境中不断调整业务方向和工作内容，以应对疫情带来的挑战。未来，他们需要以不同的方式思考，不断评估自己的决策和行动，帮助利益相关方建立信任并推动合作。

“一带一路”建设前景如何？法国前总理拉法兰表示，尽管受疫情等因素影响，“一带一路”建设遇到一些困难，但前景依然非常乐观。“新冠病毒是全人类的敌人，全球需要像‘一带一路’这样的倡议，凝聚共识、跨越分歧，携手保护人类共同的家园。”拉法兰说。

亚洲经济是否能延续相对较好的态势？中国社会科学院学部委员张宇燕表示，在新冠肺炎疫情冲击下，亚洲经济体经济增速大幅下降，但表现明显好于世界其他地区。“展望2021年，亚洲经济将出现恢复性增长，经济增速有望达到6.5%以上。仅就目前来看，疫情仍是直接影响亚洲经济表现的主要变量。一些亚洲经济体正逐步实现新冠肺炎疫苗的大规模接种，疫情得到有效控制的可能性不断增加。不过，全球疫情演变及经济复苏仍存在很大不确定性。如果美国和欧洲主要经济体经济仍受疫情拖累，亚洲经济增长的外部环境改善将十分有限。RCEP的签署和落实将在贸易投资领域为亚洲经济带来新的积极因素。”张宇燕说。

“花”式解读中国

中国是唯一在2020年实现经济正增长的全球主要经济体。在疫情尚未远走、世界经济亟待复苏的当下，“解读中国”已成为各方的共同需求，也相应成为今年年会新增板块之一。

开放、减贫、绿色发展……联合国环境署前执行主任、“一带一路”绿色发展联盟主席索尔海姆对中国非常关注。他表示，开放的中国对世界至关重要，对中国本身也至关重要。

当前，中国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中小企业该如何抓住机遇？惠普全球副总裁金卫东表示，能否抓住新机遇及时转型是中小企业面临的问题之一。企业要抓住新一轮产业发展机遇，对外积极开拓海外市场，提高产业链水平和产业基础能力；对内要找准方向，充分挖掘潜力，这考验的是企业的眼光和能力。“内循环的背后是拉动内需。对中小企业而言，拓展家庭式消费领域、涉足新基建领域等不失为一个好的选择。未来，平台经济可能成为社会主要的经济形态，中小企业要学会借力平台经济谋求更大的发展空间。”金卫东说。

2021年中国经济增长的关键点在哪里？中国人民大学学位委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求表示，去年中国一季度经济增速为负，所以今年经济增速会比较高。当前，大家更应关注中国经济增长动力的质量问题，思考如何构建一个能够持续增长的动力体系。“中国经济成绩并不是自然而然的，而是得益于中国成功防控疫情和率先实现复工复产。中国的国际贸易表现亮眼，是经济的重要拉动力之一。但长远看来，中国必须继续深化改革，增强经济增长动力，特别是提高居民收入水平，让消费在‘三驾马车’中发挥更重要作用。这是实现中国经济高质量发展的重要保障。”吴晓求说。

（报道组成员：陈发宝、廉 丹、徐 胥、李万祥、姚 进、李 苑、江 蓝 执 笔：廉 丹）

(责编：赵超、吕骞)