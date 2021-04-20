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博鳌亚洲论坛 合作成为高频词

李 苑
2021年04月20日08:16 | 来源：经济日报
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原标题：合作成为高频词

　　区域经贸合作、金融合作、平台合作、合作共享、合作共赢……

　　“合作”，成为博鳌亚洲论坛2021年年会的“高频词”，让人感受到后疫情时代各方对进一步加强合作的渴望与期待。

　　面对新冠肺炎疫情冲击和逆全球化潮流，当今亚洲及全球的合作有了新的意义。

　　博鳌亚洲论坛咨委、法国前总理拉法兰表示，此次疫情暴露出我们存在很多薄弱环节，需要重新制定策略来解决这个问题。他指出，“国际经济合作是全球携手应对疫情的重点之一。当今世界，各国经济相互依存，人类的共同命运日益紧密地联系在一起，继续发动‘贸易战’‘技术战’或‘货币战’是错误的，没有哪个国家能从中受益”。

　　合作，是应对挑战的动力。“个人独行，难敌大难”。事实证明，战胜疫情、经济复苏、产业发展、和平有序、繁荣稳定，都离不开国际的团结合作。

　　以促进亚洲经济一体化为初衷而成立的博鳌亚洲论坛，20年来不负众望，在凝聚亚洲共识、推动亚洲各国之间的沟通与合作，促进亚洲繁荣发展以及推进经济全球化、自由贸易、多边主义和构建人类命运共同体的过程中都发挥了重要作用。

　　正如4月18日论坛首场新闻发布会发布的《亚洲经济前景与一体化进程》报告显示，“亚洲区域经贸合作持续推进，截至2021年2月，亚洲经济体与区域内外经济体生效的区域贸易协定占全球的54.9%”。博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，“和20年前相比，今天的亚洲更胜往昔”。按购买力平价计算，目前亚洲经济总量占世界份额的47.3%，令人瞩目的发展成就让亚洲在全球拥有了更多话语权。

　　“相通则共进，相闭则各退”，在博鳌这个开放的大舞台上，亚太间许多重要理念得以成熟、完善，合作成果得以实现，经济增长更具活力。

　　博鳌，是中国的，也是亚洲的、世界的。年会还在继续，智慧还在迸发。让我们一同期待更加精彩的“博鳌方案”“博鳌智慧”。

(责编：赵超、吕骞)

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