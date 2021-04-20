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快递企业拼价格伤了谁

吉蕾蕾
2021年04月20日08:16 | 来源：经济日报
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原标题：快递企业拼价格伤了谁

　　前几天，快递行业有两件事备受热议。第一件事是顺丰首现亏损，自曝一季度预计亏损9亿元至11亿元，股价甚至一度跌停；第二件事源自义乌邮政管理局下发给百世快递、极兔速递的警示函，要求其不得用远低于成本价格的方式进行倾销。因“低价倾销”，且整改未达要求，百世快递、极兔速递部分分拨中心已停业整顿。

　　不少网友将这两件事联系起来，认为极兔等快递企业“低价倾销”行为“伤”了顺丰，导致顺丰亏损。其实，顺丰控股发布的公告说得很清楚，其亏损是多方面原因造成的。那么，快递企业之间的价格战究竟伤了谁？

　　顺丰对外公布的亏损原因中提到，今年以来，企业经济型业务增长较快，电商件快递毛利承压。换言之，电商件客单价降低，一定程度上拖累了公司盈利。

　　电商件一直是快递企业的重头戏。有数据显示，快递企业超过80%的业务量来自各大电商卖家。近年来，得益于我国电商市场的飞速发展，我国快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续快速增长。国家邮政局预计，2021年我国快递业务量将超过950亿件。如何抢争市场份额，分得更多羹，降低客单价成了部分企业发展新客户、稳定老客户的重要手段。

　　“价格战”自然会增加企业成本，降低利润，但是在市场占有率的压力下，一些快递企业往往不得不加入“战争”。一些快递企业一开始采用低价竞争的方式挤出同行，等市场占有率上涨后再涨价。这种简单粗暴的价格战带来的恶劣影响不容小觑。

　　为了争抢市场份额，一味地退让价格，搞价格竞争，短期内或许可行，但靠“烧钱”维系的低价竞争不仅会扰乱快递市场正常秩序，也会让整个行业发展陷入恶性循环。表面看，价格战使得电商卖家成了既得利益者，快递费一降再降。但“以价换量”的商业模式，使得末端派件量飞速增长的同时，派件费却不断被压缩，有关“快递到网点迟迟不派送”“不征得同意将快递投入快件箱”等投诉时有发生。

　　此外，普通消费者的寄递运费并没有降低，快递时效、末端派送等服务体验却大打折扣。此次素有全国快递风向标地位的义乌，启动了价格整治，不仅对快递企业“低价倾销”现象及时亮剑，也给其他快递企业敲响了警钟。早前的价格战已经令不少快递企业被淘汰出局，低价竞争导致快递企业的低利润模式已接近持续发展的临界点。

　　面对客单价不断下滑的压力，快递企业要谋求自身及行业的长远发展，不能守着电商市场，继续用价格战进行同质化竞争，必须主动出击，练好内功。一方面，要在越降越低的快递费和优质的服务质量之间找好平衡，从价格竞争向精细化管理转变，不断加强自身成本管控，让价格回归理性；另一方面，快递企业要向数字化、智能化转型，加速末端网点布局，更好惠及亿万群众。此外，快递企业要加大对快递员的激励措施，对快递企业来说，更多的五星快递员意味着更多消费者的认可，会给企业带来更多的订单。

(责编：赵超、吕骞)

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