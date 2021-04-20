李芃达

原标题：华为搅动智能汽车“一池春水”

4月19日早盘，无人驾驶板块掀起涨停潮，板块内东风汽车、北汽蓝谷、长安汽车等十多只个股涨停。

无人驾驶概念走强，主要与持续发酵的华为造车消息有关。4月17日，北汽新能源旗下品牌极狐联合华为发布了首款Huawei Inside智能纯电轿车北汽阿尔法S（华为HI版），该车搭载了华为自动驾驶技术。4月18日，华为以“专新致智”为主题，举办新品发布会，发布了包括4D成像雷达、MDC810在内的新一代智能化部件和解决方案，促进中国汽车在新能源、智能化、智能驾驶等前瞻领域加速领先。

从2012年到现在，面向未来的汽车产业发生了巨大变化，技术更新迭代加速，特别是人工智能得以在汽车上广泛应用。这一趋势也吸引了众多科技企业入场，华为、百度、腾讯、阿里巴巴、小米无不重金布局电动汽车以及无人驾驶技术。

在4月12日举行的华为公司第18届全球分析师大会上，华为副董事长、轮值CEO徐直军表示，华为从2012年就开始进行汽车相关研究，并成立了车联网实验室。

徐直军说，作为信息和通信技术（ICT）行业的领军企业，华为希望开创一种新的商业模式。因此，选择一些伙伴进行深度合作，以“华为Inside”的方式支持他们打造子品牌，真正把面向未来的车做出来。

徐直军举例说，华为与北汽新能源合作打造ARCFOX品牌，很快会推出一系列车型。ARCFOX品牌的系列车会把华为所有的ICT能力和北汽的整车制造能力结合起来，给消费者带来更好的驾驶体验。

华为智能汽车解决方案业务单元总裁王军表示：“Huawei Inside创新模式是为了充分发挥华为的技术优势与车企的整体功能优势，为消费者打造高端智能汽车，带来美好的出行体验。”

4月18日发布的华为高分辨4D成像雷达采用12T24R大天线阵列（12个发射通道，24个接收通道），比常规毫米波雷达3T4R的天线配置，整整提升了24倍，比业界典型成像雷达多50%接收通道，这是当前可量产的最大阵

列成像雷达。

当前，智能驾驶产业节奏加快，到了量产冲刺阶段。华为移动数据中心（MDC）坚持平台化标准化理念，通过持续资源投入与研发创新，突破硬件工程、软件工程及安全工程等量产难题。

本次发布即量产的MDC810，稠密算力高达400 TOPS，达到ASIL D功能安全要求，搭载智能驾驶平台软件MDC Core（含智能驾驶操作系统AOS、VOS），配套完善工具链，可满足拥堵跟车、高速巡航、自动泊车等高级别自动驾驶应用场景所需，已率先搭载在ARCFOX极狐阿尔法S上并量产上市，后续将有越来越多的搭载不同MDC系列产品的新车型陆续量产上市。

此次发布的“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台，是基于自动驾驶最核心的硬件：数据、高精地图、算法，构建一套数据驱动闭环的开放平台，旨在通过车云协同的能力封装、业内领先的标注能力、升级的虚拟仿真、安全合规的一站式云服务，协助车企零基础构建自动驾驶开发能力，降低开发门槛，提升开发效率。

在汽车电动化的浪潮下，汽车热管理系统变得愈来愈重要。当前，大多数新能源车热系统采用能效较低的PTC制热方案，在冬季低温情况下续航里程会降低30%至40%。因此，更加高效节能的热泵系统已经成为下一代热管理技术方向。根据相关机构预测，2020年至2025年期间，热泵渗透率将会增长3倍以上。传统热泵方案系统复杂、管路众多，环境适应性差，在零下10℃以下无法使用，智能化程度低，严重影响了热泵系统的效率和应用。

“华为历经4年的研究与开发，推出了业界集成度最高的智能汽车热管理解决方案。”王军说，华为TMS通过一体化设计的极简架构、部件和控制集成等创新技术，可以在满足舒适性前提下将热泵工作温度下限由零下10℃降低至零下18℃，从而将新能源车续航提升20%，同时通过个性化应用提升用户体验，助力车企打造能效最优、体验最优的热系统。

“智能汽车部件业务是华为的长期战略机会点，今年我们将在该业务领域投入10亿美元用于研发，目前研发团队超过5000人。通过分布在欧洲、日本和中国各地的研发中心引进高端人才，强化创新、提升产品竞争力，为消费者带来更好的产品和驾乘体验。”王军说。

(责编：赵超、吕骞)