梁 睿

原标题：“白马”股闪崩为哪般

近期，曾被称为A股市场上一些“大白马股”接连走出一波调整行情。继顺丰控股、中国中免、康弘药业、宋城演艺股价闪崩后，正邦科技、恒瑞医药股价又接连“遭殃”。这些被市场捧为各种“茅”的行业龙头股近期股价为何都撑不住呢？

说起来原因各有不同。最普遍的因素是业绩跟不上股价的增长。例如，“免税茅”中国中免今年一季度净利润28.49亿元，2019年一季度为23.06亿元，两年增幅为23.55%，但2020年公司股价的涨幅高达218.74%。若从疫情暴发后的股价最低点计算，其涨幅更加惊人。两位数的业绩增长自然支持不起三位数的股价涨幅，二级市场股价回落也就在情理之中了。

其二是一些龙头股的市场竞争力其实也不是想象的那么强。比如快递业的顺丰控股，面对市场新进入者的价格战和其他竞争对手围追堵截，难以在业绩上继续保持一枝独秀。公告显示，一季度净利润预亏9亿元至11亿元，而去年同期则盈利9.07亿元。投资者只好以脚投票；还比如有着“药茅”之称的恒瑞医药，最近刚被财政部小罚了一笔5万元，原因是财务报表有点乱，一些非本单位人员发生的费用居然出现在了账上。按说作为“医药界”一哥，其研发能力和专利数量都是数一数二的，产品也该是“皇帝的女儿不愁嫁”。然而其财报数据显示，即使坐上了“药茅”的宝座，销售上同样也不能免俗，过去3年研发总费用不过百亿元左右，而去年仅9个月时间销售费用就花了69亿元。

且不说如此多的钱到底去哪了，单卖药得花那么多费用本身就说明公司竞争力还远没到甩开同行几条街的程度，高估的股价往下走也就成了必然。

其三是白马股同样躲不过行业周期的影响。正邦科技算是养猪行业里的佼佼者之一，然而随着行业整体供应的改善，猪价从历史高峰开始回调，其盈利能力也就跟着往下走。公司发布的业绩预告显示，今年第一季度归母净利润为2.05亿元至3.05亿元，同比下降66.32%至77.36%。这说明随着行业景气走弱，即使是龙头，利润空间也会被大大压缩，股价自然也会跟着调整。

白马股集体走弱，并不是价值投资失灵，反而正是价值规律在发生作用：树长不到天上，公司市场估值总会向价值靠拢。去年市场上钱多而优质资产缺，行业龙头估值高那么一些可以理解，而随着货币政策逐渐回归正常和新股供应进一步增加，白马股的赚钱能力又赶不上市场的期待，估值自然也要回归常态。

(责编：赵超、吕骞)