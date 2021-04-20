马春阳

原标题：投资者“跑步入场”说明了什么

中国证券登记结算有限责任公司近日发布最新数据，2021年3月，市场新增投资者数量达247.74万人，同比增长31%，较2月的160.94万人环比增长53.93%。A股市场新增投资者数量已连续13个月单月新增超百万。同时，3月单月新增投资者数量创出2015年7月以来新高。截至3月末，投资者数量合计近1.84亿。

反观一季度市场主要指数表现，截至3月底，上证综指跌0.9%，深证成指跌4.78%，创业板指跌7%，上证50跌2.78%，沪深300跌3.13%。为何市场指数表现平平，投资者入场热情依然高涨？

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，A股结构性行情产生的“赚钱效应”拉动了部分新股民入市。“目前一些行业板块估值优势明显，去年以来，坚持价值投资，选择行业龙头股的部分投资者获利不少，形成了赚钱效应，吸引了新的投资者和资金的入场”。

从申万行业板块的表现来看，今年一季度，28个申万一级行业板块中，有14个行业板块实现上涨。其中，顺周期板块表现突出，钢铁行业涨幅达15.66%，公用事业、银行和休闲服务涨幅也均在10%以上。

与此同时，被视作市场“聪明资金”的北向资金一季度累计净流入998.92亿元。具体来看，1月净流入399.57亿元，2月净流入412.24亿元，3月净流入187.11亿元，在2月份、3月份市场出现向下调整的时候，依旧为净流入，显示资金看好A股后续发展，也进一步增强了国内投资者的信心。

“疫情冲击之下的经济正增长彰显了我国治理模式的优势，也展现了我国企业的韧性和活力。国际投资人看好中国，也激发我国国内投资者新增数量的增长。”田利辉分析说。

A股投资者数量持续增长，反映了居民财富配置结构上的趋势性变化。中航证券首席经济学家董忠云表示，过去我国居民财富配置以房产为主，近年来国家明确了“房住不炒”的调控思路，投资房地产的收益率下降，同时，随着居民理财意识不断增强，对财富管理的需求持续提升，股票等金融资产投资比重逐渐增加。

“A股投资者数量持续增加，是我国资本市场投资环境持续优化和人民财富管理需求不断提升的结果。”田利辉表示，一系列改革举措的推出让市场运行效率得以提高，增强了市场的吸引力。

投资者“跑步入场”也是对未来走势表示乐观。中山证券首席经济学家李湛认为，A股市场中长期向好趋势不变，市场将以结构性机会为主，整体也将有机会实现长期温和上涨，更有助于服务实体经济的长牛、慢牛发展。

(责编：赵超、吕骞)