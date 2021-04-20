周润健

原标题：20日4时33分“谷雨”：春色阑珊，春光将逝

新华社天津4月18日电（记者周润健）“谷雨收寒，茶烟飏晓，又是牡丹时候。”《中国天文年历》显示，北京时间4月20日4时33分将迎来“谷雨”节气。此时节，杨花飞舞，柳絮飘扬，牡丹吐蕊，百谷茁长，正是万物灵动的大好时光。

历史学者、天津社科院研究员罗澍伟介绍说，每年阳历的4月19日、20日或21日，为谷雨节气的开始，它是二十四节气中的第六个节气，也是春季的最后一个节气。在传统农耕文化中，谷雨节气将“谷”和“雨”联系起来，表示降水状况和“雨生百谷”。谷雨节气后，气温升高，雨量增多，空气中的湿度进一步加大，极适合谷类作物生长。

“清明已过三春候，谷雨初晴四月天。”此时节，水面浮萍开始生长，布谷鸟提醒农家耕种，桑树上飞来了戴胜鸟。谷雨期间恰值“花中之王”牡丹盛开怒放，“谷雨过三天，园里看牡丹”，因此牡丹也被称为“谷雨花”。

“虽然一到谷雨，暮春将至，但天地间仍是一片‘柳花风淡，千葩浓丽’和‘芳草鹅儿，绿满微风岸’的欣欣向荣景象。建议大家迈出家门，户外走走，再赏一回春天的美景。”罗澍伟说。

谷雨时节，如何加强自我保健？罗澍伟结合民间习俗和养生保健专家给出的建议说，可选用一些季节性食物，如“雨前嫩如丝”的香椿，可健胃理气；亦可“品茶尝谷雨”，可清火明目。

由于天气晴好，百花竞放，杨花柳絮到处飘扬，凡过敏体质者应注意自我防护，以防花粉症或鼻炎、哮喘发作。饮食上适当减少高蛋白质和高热量食物摄入。又由于雨水变多，空气湿度渐增，可选择健脾祛湿、温补气血、滋阴养胃、清热润燥的食物，如薏仁、扁豆、赤小豆等。注意“养阳”，选择适当的锻炼项目，如跳健身操、打太极拳、慢跑等，或去远足踏青，亲近自然，怡情养性。

(责编：李源、吕骞)