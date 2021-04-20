原标题：谷雨节将至 盘点谷雨的来历和习俗

谷雨是中国古代二十四节气中的第六个。古语说清明断雪，谷雨断霜，意思就是天气在过了清明之后就不会再下雪了，而过了谷雨，就再也不会有霜了。总的说清明谷雨气温回升，开始彻底脱离了冬天的影子，连爱耍回马枪的料峭春寒也不会再来了。

气温回升，便是耕种的好时节。清明谷雨前后雨水充沛，更适合种瓜种豆。中国古代将谷雨分为三候：“第一候萍始生；第二候鸣鸠拂其羽；第三候为戴胜降于桑。”是说谷雨后降雨量增多，浮萍开始生长，接着布谷鸟便开始提醒人们播种了，然后是桑树上开始见到戴胜鸟。

但从字面意思来看，谷雨，就是谷子雨。那么，很容易让人联想满天下谷子的壮观景象。那么这个传说是怎么来的呢？传言当年仓颉造字，被皇帝奖赏了一座金人，他自觉领之有愧，便又送了回去。一日睡觉时，听见有人喊他：“玉帝赏你的金人你都不要，那你到底想要什么?”仓颉在睡梦中喊：“百姓艰苦，要是天下百姓都有饭吃就好了。”第二天，仓颉要出门时，却遭遇了异常突如其来的大雨。漫天都在下这谷子，密密麻麻地下了将近半小时，把整个村子都铺满了。仓颉既高兴有奇怪，想起梦中场景，知道是玉帝对自己的奖励，便赶紧去派人告诉黄帝。

黄帝感于仓颉功劳，就将下谷子雨的这天定为谷雨节，命令天下的人，美到了这一年都要欢歌狂舞来感谢上天，还有些地方甚至把这一天作为祭祀仓颉的节日。

谷雨还有喝茶的习俗。谷雨茶也就是雨前茶，是谷雨时节采制的春茶，又叫二春茶。春季温度适中，雨量充沛，加上茶树经半年冬季的休养生息，使得春梢芽叶肥硕，色泽翠绿，叶质柔软，富含多种维生素和氨基酸，使春茶滋味鲜活，香气怡人。谷雨茶除了嫩芽外，还有一芽一嫩叶的或一芽两嫩叶的；一芽一嫩叶的茶叶泡在水里像展开旌旗的古代的枪，被称为旗枪；一芽两嫩叶则像一个雀类的舌头，被称为雀舌;与清明茶同为一年之中的佳品。一般雨前茶价格比较经济实惠，水中造型好、口感上也不比明前茶逊色，大多的茶客通常都更追捧谷雨茶。

中国茶叶学会等有关部门倡议将每年农历“谷雨”这一天作为“全民饮茶日”，并举行各种和茶有关的活动。茶农们说，真正的谷雨茶就是谷雨这天采的鲜茶叶做的干茶才算是真正的谷雨茶，而且要上午采的。民间还传说真正的谷雨茶能让死人复活，肯定很多人听说过，但这只是传说。可想这真正的谷雨茶在人们心目中的份量有多高。茶农们那天采摘来做好的茶都是留起来自己喝或用作来招待客人，他们在泡茶给你喝的时候，会颇为炫耀地对客人说，这是谷雨那天做的茶哦。言下之意，只有贵客来了才会拿出来给你喝。

(责编：李源、吕骞)