上官云

原标题：谷雨习俗知多少：与仓颉有关？张贴“谷雨贴”

“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连”。谷雨，是春季的最后一个节气，有“雨生百谷”的意味，也是播种移苗的好时候。

相传，这个节气的由来与仓颉造字有关。也有民俗专家表示，谷雨只是一个节气，围绕它展开的习俗不是很多，而且比较日常生活化。

这个节气与仓颉有关吗？

谷雨，是二十四节气中的第六个节气，时间一般在每年公历4月19日至21日。

资料图：谷雨节气刚过，贵州省丹寨县民众抢抓农时，耕田、栽插。中新社记者 贺俊怡 摄

《月令七十二候集解》中说，“三月中，自雨水后，土膏脉动，今又雨其谷于水也……盖谷以此时播种，自下而上也”，故此得名。

在民间传说中，谷雨的由来还与仓颉有关。

轩辕黄帝时，仓颉是一位才能出众的史官，最初以结绳记事。有一次，他跟随猎人外出狩猎，猎人指着地上的各种野兽的踪迹向仓颉讲解，如何据此判断野兽的去向。

仓颉受到启发，依类象形创造出文字。当时天下正遭受灾荒，仓颉造字感动了上天，就下了一场特殊的“雨”，落下数不清的谷米粮食，后人就把这一天叫做“谷雨”。

相传，他去世后被安葬在家乡。此后每逢谷雨，当地会举行拜仓颉的庙会等活动以示纪念。

雨生百谷，滋润万物

实际上，中国传统的二十四节气与农事活动关系密切，谷雨也不例外。

它与雨水、小满、小雪、大雪等一样，都是反映降水现象的节气，是古代农耕文化对于节令的反映。

资料图：谷雨将至，地处乌蒙高原的贵州省毕节市大方县雨冲乡鹏银村仙女峰茶场里一派繁忙景象，村民们抢抓农时采摘“雨前茶”。图为村民在展示采摘的茶青。罗大富 摄

俗话说，“春雨贵如油”，谷雨有“雨生百谷”的意思，此时降水量增加，气温迅速升高。田中的秧苗初插，一些作物也是新播种的，在雨水滋润下才能茁壮成长。

在谷雨时节，已经时值暮春，由于气温进迅速升高，许多地方鲜花盛开，植物焕发勃勃生机，生出新枝，在南方一些地区，甚至可能会有“炎热”的感觉。

谷雨时节农事忙

就民间风俗而言，谷雨习俗也与农事活动有一定关系。据民俗专家介绍，谷雨不是节日，所以，围绕这个节气展开的一些习俗，会显得比较“日常生活化”，而且极具地方色彩，没有普遍性。

资料图：甘肃崆峒山谷雨时节迎来一场春雨，雨后群山云雾缭绕、树木葱翠。 徐振华 摄

比如，谷雨以后气温升高，病虫害繁衍很快。过去，农家一边进田灭虫，一边张贴谷雨贴，希望能驱凶纳吉。这一习俗在山西、陕西一带比较流行。

旧时，山西临汾一带在谷雨日画张天师符贴在门上，名曰“禁蝎”。有些地方的禁蝎“符咒”，以木刻印制，其上印有：“谷雨三月中，蝎子逞威风。神鸡叼一嘴，毒虫化为水……”反映了人们驱除害虫，以及渴望丰收平安的愿望。

另外，南方有谷雨摘茶的习俗。谷雨时节采制的春茶滋味鲜活，传说谷雨这天的茶喝了会清火、明目等。过去，无论天气如何，人们都会在谷雨时去茶山摘一些新茶回来，以备饮用。

春天温度适宜，人们往往会出行赏花。谷雨前后，是牡丹花开的重要时间段，也有说法称，牡丹花被称为“谷雨花”。“谷雨三朝看牡丹”，这成为人们闲暇时光的一项娱乐活动。(完)

(责编：李源、吕骞)