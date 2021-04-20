张惠慧、胡璐、王存福

原标题：在博鳌会场内外感知数字人民币

未来已来。一场“数字支付与数字货币”分论坛成为博鳌亚洲论坛2021年年会的火热看点。论坛场内座无虚席，会场外还排了长长的队伍。论坛并非坐而论道，会场外，数字人民币已经在博鳌使用起来，也在更多的城市推广开来。

数字货币是什么？它将如何改变我们的生活习惯？记者徜徉在博鳌，听游客老人、小店店主、银行工作人员讲述体验，以此窥见数字货币正加速向我们走来。

老年人“玩转”数字人民币

前脚还在问“啥是数字人民币”，不一会儿工夫就开始跟身边同游的伙伴炫耀“这个‘钱包’好用，很方便也不会算错账。”17日下午，博鳌乐城国际医疗旅游先行区的一家旅行社门口，六十多岁的刘先生指着手腕上的智能手表满是惊喜。

原来，刘先生是自己来海南旅游，正巧碰上了数字人民币的体验活动。老人手上是一款支持数字人民币支付的手表，只要碰一下，付款就完成了。“老年人出门，手机绑定银行卡支付搞不明白，用现金带在身上又怕丢。”老人坦言，虽然还不是很明白啥是数字人民币，但这种支付方式给他带来了全新的体验。

“原来数字人民币没有那么神秘，很容易就学会了。”去年年末，数字人民币在海南开启测试，已经有不少人“尝鲜”。如今，刘先生也成为了其中的一员。

数字人民币本质上是由央行发行的法定货币，由国家信用背书，第三方平台只是支付渠道，提供商业信誉保证。其次，数字人民币交易没有手续费，而第三方平台往往需要一些商家缴纳服务费。此外，数字人民币支付，就算付款方和收款方都没有网络，也能通过感应完成支付。

中国人民银行副行长李波在博鳌亚洲论坛2021年年会“数字支付与数字货币”分论坛上视频发言时也表示，数字人民币将在更多的城市进行试点，在试点项目中也会涵盖更多的使用场景。

博鳌小店店主的初体验

记者漫步在博鳌乐城国际医疗旅游先行区，发现不少商家已经开通数字人民币支付功能。津可佳烘焙店的店主何昌慧开心地向记者展示着前一天的累计销售记录：“每天的营业额自动回到自己的银行账户，也不用给第三方支付手续费。”他说，自己也在考虑把省下来的钱用在客户回馈活动上，吸引更多顾客。

他还告诉记者，通过数字人民币给自己的供货商和家人转账，实时到账，没有任何的手续费，非常实惠。“数字人民币让消费的各个环节都走上快车道，给我们这些小店店主带来便利。”何昌慧说。

这样的小店已经成为现代经济社会充满活力的“细胞”。博鳌亚洲论坛副理事长周小川在论坛上表示，数字人民币的起始点是做好零售，做好零售系统的升级换代。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为，数字人民币是数字经济发展的重要载体，传统货币“变身”成数字货币一定会使得商业资金流通手段产生变化，对经济运行效率带来明显的提升，同时也会催生新的经济业态和经济模式。

银行工作人员“辅导”使用

在中国银行博鳌乐城支行营业厅，可用数字人民币支付的扭蛋机和自助售卖机吸引大批游客驻足。相关工作人员向记者介绍说，目前只要进入“白名单”管理的客户，只需用手机扫描二维码下载“数字人民币”APP，然后输入手机验证码即可完成注册使用。

工作人员介绍，目前数字人民币已经可以在线下具备数字人民币受理环境的商店及自助设备上进行支付。中国银行的数字人民币钱包还可支持一些线上商品采购和充值业务，为市民提供线上线下立体化的支付体验。

在试点城市，一线银行工作人员已经感受到了数字人民币与我们的生活渐行渐近。许多人也认为，虽然当下数字人民币仍处于试点阶段，但未来它将对包括金融体系在内的当下社会都会产生深刻影响，金融体系服务效率也会得到大大提高。

(责编：赵超、吕骞)