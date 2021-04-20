胡璐、张惠慧、王存福

原标题：数字人民币，未来的路怎么走？

不知你感受到了没有，一种新的支付方式，正与我们渐行渐近——中国人民银行日前透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月又增加上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。

数字人民币将怎样改变我们的生活？何时才能正式推出？正在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛分论坛上，多位专家对这一热点进行了探讨。

让国内零售系统更便捷

当前，不少国家都在进行法定数字货币的研究，但在技术路线、运行体系、投放路径上各有不同。我国的法定数字货币，其货币功能跟实物现金一样，只不过形态是数字化的。

我国为何要研发数字人民币？“研发数字人民币最初的考虑，是拥有14亿人口的中国有着非常大的零售市场，我们希望通过科技的发展给予大众更加方便、有效的支付方式，实现零售系统的升级换代。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川说。

他解释说，从零售系统理解数字货币，就是过去我们付钱需要从钱包里拿出钱来，但当钱包随着数字化变成了数字钱包，数字钱包可能就是在网络终端，比如手机上使用，这时手机里就有了一个数字钱包可以用作支付。

扫码支付、与实物现金双向兑换、电商线上场景，甚至是离线钱包支付体验……实际上，在先行启动试点测试的城市，一些“幸运者们”已对数字人民币的便捷有了亲身体验。数字人民币试点测试的使用场景，也覆盖了生活缴费、餐饮服务、出行购物等多个领域。

或将增加更多的使用场景

虽然数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富，但由于试点测试坚持稳妥、安全、可控原则，目前参与人数、笔数、兑换金额总体较小。

中国人民银行副行长李波说，迄今为止数字人民币的试点是相当成功的，这个过程中他有了不少体会，如数字人民币交易可以实现可控匿名。在李波看来，这样的设计是一个数字化货币的理想特点。

具体来说，对于小额交易可以实现匿名化，保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求，而对于大额交易，央行就可以进行追踪，以便防控和打击洗钱、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全。

“目前数字人民币的推进还没有具体时间表，但在全国推广之前还有几件事要做到位。”李波表示，首先要增加和扩大试点项目的范围，继续做好试点工作。他解释说，正在考虑让更多的场景，以及更多的城市进行试点，在试点项目中涵盖更多的使用场景，进一步加强生态系统建设。还要进一步打造数字化人民币的基础设施，提升系统的安全性和可靠性，并建设一套法律和监管框架来监管数字化人民币业务。

发展重点主要在国内使用

不少人关心央行数字货币跨境支付的互操作性。对此，周小川表示，各国都有自己的宏观调控情况，需要有货币主权，目前央行数字货币跨境支付需要充分考虑其复杂性。

“数字化人民币的发展重点目前主要是推进在国内的使用。就人民币的国际化而言，这是一个自然而然的进程。”李波说，我们也要和国际伙伴一起合作，希望长期来看会有一个跨境支付解决方案。

此外，李波透露，比特币和稳定币是加密资产，发挥的主要作用是投资工具，当前很多国家包括中国正在研究对比特币、稳定币的监管规则，确保不会造成严重的金融风险。

周小川说，金融要为实体经济服务，无论是数字货币，还是数字资产都应该与实体经济密切结合，为实体经济服务。这是中国的金融监管政策通常考虑的重要方向。

(责编：赵超、吕骞)