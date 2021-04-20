人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

数字人民币，未来的路怎么走？

胡璐、张惠慧、王存福
2021年04月20日08:33 | 来源：新华社
小字号
原标题：数字人民币，未来的路怎么走？

不知你感受到了没有，一种新的支付方式，正与我们渐行渐近——中国人民银行日前透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月又增加上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。

数字人民币将怎样改变我们的生活？何时才能正式推出？正在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛分论坛上，多位专家对这一热点进行了探讨。

让国内零售系统更便捷

当前，不少国家都在进行法定数字货币的研究，但在技术路线、运行体系、投放路径上各有不同。我国的法定数字货币，其货币功能跟实物现金一样，只不过形态是数字化的。

我国为何要研发数字人民币？“研发数字人民币最初的考虑，是拥有14亿人口的中国有着非常大的零售市场，我们希望通过科技的发展给予大众更加方便、有效的支付方式，实现零售系统的升级换代。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川说。

他解释说，从零售系统理解数字货币，就是过去我们付钱需要从钱包里拿出钱来，但当钱包随着数字化变成了数字钱包，数字钱包可能就是在网络终端，比如手机上使用，这时手机里就有了一个数字钱包可以用作支付。

扫码支付、与实物现金双向兑换、电商线上场景，甚至是离线钱包支付体验……实际上，在先行启动试点测试的城市，一些“幸运者们”已对数字人民币的便捷有了亲身体验。数字人民币试点测试的使用场景，也覆盖了生活缴费、餐饮服务、出行购物等多个领域。

或将增加更多的使用场景

虽然数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富，但由于试点测试坚持稳妥、安全、可控原则，目前参与人数、笔数、兑换金额总体较小。

中国人民银行副行长李波说，迄今为止数字人民币的试点是相当成功的，这个过程中他有了不少体会，如数字人民币交易可以实现可控匿名。在李波看来，这样的设计是一个数字化货币的理想特点。

具体来说，对于小额交易可以实现匿名化，保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求，而对于大额交易，央行就可以进行追踪，以便防控和打击洗钱、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全。

“目前数字人民币的推进还没有具体时间表，但在全国推广之前还有几件事要做到位。”李波表示，首先要增加和扩大试点项目的范围，继续做好试点工作。他解释说，正在考虑让更多的场景，以及更多的城市进行试点，在试点项目中涵盖更多的使用场景，进一步加强生态系统建设。还要进一步打造数字化人民币的基础设施，提升系统的安全性和可靠性，并建设一套法律和监管框架来监管数字化人民币业务。

发展重点主要在国内使用

不少人关心央行数字货币跨境支付的互操作性。对此，周小川表示，各国都有自己的宏观调控情况，需要有货币主权，目前央行数字货币跨境支付需要充分考虑其复杂性。

“数字化人民币的发展重点目前主要是推进在国内的使用。就人民币的国际化而言，这是一个自然而然的进程。”李波说，我们也要和国际伙伴一起合作，希望长期来看会有一个跨境支付解决方案。

此外，李波透露，比特币和稳定币是加密资产，发挥的主要作用是投资工具，当前很多国家包括中国正在研究对比特币、稳定币的监管规则，确保不会造成严重的金融风险。

周小川说，金融要为实体经济服务，无论是数字货币，还是数字资产都应该与实体经济密切结合，为实体经济服务。这是中国的金融监管政策通常考虑的重要方向。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门联合推进二手车异地交易“马上办”
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，近日，商务部、公安部、税务总局联合印发《关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知》（以下简称《通知》），从制度方面着力解决二手车异地交易周期长、不便捷等问题，进一步促进二手车交易行业发展。 一是推行二手车异地交易。…
商务部：预计消费市场将继续呈现积极恢复态势
　　人民网北京4月20日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年以来，我国消费市场呈现稳步恢复态势，稳中加固，稳中向好，为“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象打下坚实基础。商务部消费促进司负责人在谈到2021年一季度我国消费市场情况时表示，预计消费市场将继续呈现积极恢复态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部