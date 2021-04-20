赵语涵

原标题：今年全球首个A级车展如期举办

4月19日，以“拥抱变化”为主题的上海国际汽车工业展览会在上海国家会展中心拉开大幕，共吸引1000余家企业参展，展出总面积达到36万平方米。作为中国四大车展之一，本届上海车展也是今年全球第一个如期举办的A级车展，成为引领全球汽车行业技术和市场趋势的风向标。

智能化浪潮之下，开放合作成为本届车展的主旋律。多家车企纷纷公布与华为、腾讯等互联网巨头的合作计划和成果，甚至曝光自动驾驶车型量产时间表，带来不一样的科技气息。与此同时，恒驰、智己、岚图等多个新能源领域的新面孔首次亮相车展，高端化成为与电动化并行的造车新趋势。

传统车企牵手互联网

去年以来，随着多家科技公司在城区开放道路展开L4级别自动驾驶测试，自动驾驶在智能化领域热度飙升。今年的上海车展上，新车不再是唯一的主角。作为智能网联和自动驾驶解决方案的幕后供应商，华为、腾讯等互联网巨头都刷足了存在感。

“广汽集团和华为公司合作共同开发L4级自动驾驶汽车，计划于2024年量产。”广汽集团总经理冯兴亚在上海车展上透露的时间表，为自动驾驶技术落地带来巨大的想象空间。

据介绍，广汽集团目前已和腾讯、华为、科大讯飞、珠江投管等多家科技型企业缔结战略合作关系。其中，与腾讯自2017年达成的战略合作再次升级，并于车展揭幕当天签署深化战略合作框架协议。

北汽新能源的极狐品牌在上市全新车型阿尔法S的同时，还公布了搭载华为最新自动驾驶技术的路测视频。据华为轮值董事长徐直军透露，目前该技术水平已经能实现市区内1000公里的无干预自动驾驶。

今年3月，本田率先在全球发布了L3级别自动驾驶技术在量产车上进行搭载应用；4月16日，本田中国宣布与中国无人驾驶公司AutoX合作启动公开道路L4级别自动驾驶测试。据悉，AutoX目前已经在上海、武汉等高人口密度城市落地了大规模RoboTaxi公开示范应用，公众可通过App随时呼叫配备安全员的自动驾驶出租车。

多家新面孔首次登台

本届上海车展，国内外各大老牌车企共同现身的同时，许多造车新面孔也完成车展首秀。

恒大集团打造的新能源汽车品牌恒驰首次亮相车展，就带来全系9款车型，覆盖轿车、SUV、MPV等车型，A级到D级全级别。据介绍，其全系列纯电动产品线可覆盖全球95%的豪华车细分市场，成为目前产品线最丰富的电动车品牌。

据恒大汽车常务副总裁戴雷介绍，恒驰全系车型最高综合续航都达到700公里，部分车型超过800公里。其中旗舰车型恒驰1是全球首款纯电D级旗舰轿车，比肩奔驰S级、宾利等超豪华品牌车型。

作为上汽和阿里强强联手推出的智能电动品牌，智己自诞生就备受关注。此次车展，智己汽车首次亮相，并正式发布了智己L7的预售车型，直接瞄准高端豪华车市场。该车型配备行业领先的视觉感知解决方案，可以实现根据导航规划，自动完成停车场泊出、城市道路及高速道路领航等，预计明年一季度交付。

东风汽车的全新高端品牌岚图同样首次亮相车展，并发布首款量产车型岚图FREE的增程电动版和纯电版。别克品牌也在本届车展上全新发布面向未来的2025规划，旗下多个子品牌已经初具雏形。据别克方面透露，未来将重点打造艾维亚高端子品牌、“微蓝”新能源子品牌和GS潮流运动车系，通过品牌细分为消费者带来更加智能化和个性化的多元选择。

新车型纯电动继续“唱主角”

随着电气化这一大趋势到来，在本次上海车展亮相或首发的车型中，纯电动成为当之无愧的主角之一，近四成展车均为纯电动车型，占比比往年大幅提高。特斯拉首次携“中国家族”参展，主要展示中国制造的两款主力车型Model 3和Model Y。

国内造车新势力也纷纷亮出最新车型。蔚来的首款轿车ET7在本届车展上首秀，并首次公开实车内饰。据悉，ET7搭载蔚来最新的自动驾驶技术NAD，将逐步实现高速、城区、停车、加电等场景下点到点自动驾驶。

小鹏汽车旗下第三款产品小鹏P5在车展上正式开启预订，并计划将在今年四季度交付。威马在车展前夕发售的最新车型W6在车展上完成首次交付，其晒出的预订发售成绩单显示：发售50小时，订单超6000台。

从本届车展新车发布情况来看，纯电动车也已经不再是造车新势力的专属，北汽、广汽等国内外传统车企的电动化转型成果纷纷落地，别克、日产等品牌也纷纷公布了电动化路线图。

别克在全球首发品牌战略车型全新别克昂科威Plus艾维亚和全新别克威朗Pro及威朗Pro GS的同时，透露了未来将在新能源领域展开大规模布局，将同步引入通用汽车Ultium平台，并在2025年前推出5款以上全新电动车。

日产汽车同样在发布全新一代奇骏SUV的同时，公布了电动化路线图。据悉，日产汽车计划到2025年向中国市场导入9款电驱化车型，其中包括旗下最新的纯电动跨界SUV车型日产Ariya，这也是日产汽车中国电驱化战略的核心车型。“中国立于未来移动出行发展的最前沿，日产汽车已经做好准备投入其中。”据日产汽车公司首席运营官古普塔介绍，旗下纯电动车型日产聆风全球累计销量目前已经超过50万台。

(责编：赵超、吕骞)