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个人信息泄露黑链条：快递内鬼500元/天出租工号

柯成韵
2021年04月20日08:53 | 来源：央视网
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原标题：个人信息泄露黑链条：快递内鬼500元/天出租工号

前不久，河北邯郸警方破获一起非法窃取个人信息案件，一家快递企业员工为赚取额外收入，将所在公司的个人账号租给不法分子，不法分子通过非法登录快递企业内部系统获取客户个人信息，又将这些信息转卖给境外诈骗分子实施精准诈骗。

前不久，河北邯郸一家快递公司监测到自己的员工号进行了异常登录后报警。警方发现，一个叫永年的工号异地登录后，对8000多条信息进行了查询，警方迅速找到了这名快递员。

河北邯郸市永年区公安局反诈中心指导员 杨鑫鹏：员工也说了一个简单的情况，说有两个年轻人到他的门市上，要租用他的工号，查一下走件的流程，用于淘宝刷单这些东西，如果租成了，一天给他500元。

警方通过蹲守，找到了租工号的人，经过讯问，他们也是中间人，租来的工号另有人在使用。

河北邯郸市永年区公安局反诈中心指导员 杨鑫鹏：据他们供认，有人让他去租快递公司的工号，供他们使用进行查询，来窃取公司内部的客户信息，窃取完客户信息之后，把信息换成钱就卖给境外的诈骗组织。

警方经过大量摸排和侦查工作，抓获了犯罪嫌疑人吕某。

民警：你上家是哪的？

犯罪嫌疑人：福建的。 民警：叫什么？ 犯罪嫌疑人：只有QQ上的名字，他的上家就是诈骗公司。 民警：你是从哪找到的售卖不明信息的渠道？ 犯罪嫌疑人：在百度贴吧上找的，发的收料、收快递信息那种帖子，他加了我。

原来，吕某做过两个月快递员，知道如何在快递公司系统内查询个人信息，于是就动员了几个同样无所事事的年轻人，以刷单或者跟踪邮件动态的名义，以每天租金500元的高价，先后租来五个快递公司员工的登录账号，从快递公司系统内窃取公民个人信息，并把窃取来的公民信息打包卖给他的上线，再由上线直接卖给境外诈骗团伙。

法律专家表示，对于快递行业频出“内鬼”，泄露个人信息的行为，泄密人可能成为诈骗罪共犯，同时也应对快递企业进行追责。

来源：央视财经(ID：cctvyscj) 监制：柯成韵 本文编辑：王一涵

(责编：王震、吕骞)

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